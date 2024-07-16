Ay'da keşfedilen yeni mağara insanlar için yeni yuva olabilir!

İnsanoğlunun uzay macerasında her geçen gün yeni keşifler yapılıyor. Bilim insanları, Ay’da en az 100 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen bir mağara keşfettiler. Bu mağaranın, insanların Ay’da kalıcı yaşam alanları kurması için ideal bir üs olabileceği belirtiliyor.

Mağara, İtalyan Trento Üniversitesi’nden araştırmacılar Lorenzo Bruzzone ve Leonardo Carrer tarafından "Mare Tranquillitatis" adlı kayalık düzlüğün altında bulundu. Apollo 11’in 1969’da indiği bölgede yer alan bu mağaranın, milyonlarca yıl önce lavların Ay'da akarak kaya içinde tünel oluşturması sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Araştırmacılar, mağaranın haritalanması için yer radarı, kameralar veya robotların kullanılabileceğini belirtiyor.

Bu keşif, Ay'da kalıcı insan varlığı için önemli bir adım olabilir ve Ay'ın tarihi hakkında temel sorulara cevap verebilir. Araştırmacılar, bu mağaranın, muhtemelen "yeraltında keşfedilmemiş bir dünya" içinde yer alan yüzlerce mağaradan sadece biri olduğunu öne sürüyorlar.

20-30 YIL İÇİNDE AY'DA YAŞAM MÜMKÜN MÜ?

İngiliz astronot Helen Sharman, yeni keşfedilen mağaranın üs için uygun göründüğünü ve insanların 20-30 yıl içinde Ay'daki bu tür mağaralarda yaşayabileceğini belirtti. BBC'nin haberine göre, mağaranın derinliği nedeniyle astronotların mağaraya inmek için "iple iniş yapmaları veya jetpack ya da asansör kullanmaları" gerekebileceğini dile getirdi.

GELECEK PLANLARI

Birçok ülke, Ay’da kalıcı bir insan varlığı oluşturmak için yarışsa da astronotları radyasyondan, aşırı sıcak ve soğuktan, ayrıca uzay hava olaylarından koruma konusunda hala aşılması gereken birçok zorluk bulunuyor.

Bu keşif, Ay'da insan varlığını sürdürülebilir kılmak adına önemli bir adım olarak görülüyor ve gelecekteki uzay araştırmalarının yönünü şekillendirebilir.