Bayraktar AKINCI'dan rekor irtifa! Gök Vatan'da 50 bin saat

Türkiye'nin göklerdeki gücüne güç katan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Bayraktar AKINCI, 50 bin uçuş saatini tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), 50 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

'SEMALARDAKİ KOCA BALIK'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Semalardaki koca balık. Selam götür bizden AKINCI'lara. Türk Havacılığının Altın Çağı’nda, Gök Vatan'daki 50 bin saatimiz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

9 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Türk havacılık tarihinin irtifa rekoru sahibi ve 50 bin başarılı uçuş saatini geride bırakan Bayraktar AKINCI TİHA için bugüne dek 9 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladıklarını belirtti.

Bu alanda dünyanın en büyük firması, Baykar olarak ihracat yaptıkları ülke sayısının 34'e ulaştığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

“İhracat oranımız yıldan yıla arttı. 2023 yılı ve sonrasında imzaladığımız sözleşmelerdeki ihracatın payı yüzde 97,5'a ulaştı. Baykar ve ortakları kuruluşundan bugüne kadar devletten tek kuruş nakit hibe desteği almadı ve kuruluşundan bu yana tek kuruş banka kredisi dahi kullanmadı. Tüm projelerimizin finansmanını yüzde 100 öz kaynaklarımızla karşılıyoruz. İhracattan kazandığımızı projelerimize yatırarak büyüyoruz. Bayraktar AKINCI ile milyon saatlere.”

BAYRAKTAR AKINCI HAKKINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden bu yana operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar AKINCI TİHA, Türk milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor.

Bayraktar AKINCI, 21 Haziran 2022 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda yapılan dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45 bin 118 feet (13 bin 716 metre) irtifaya yükselerek rekor kırdı.

Bayraktar AKINCI TİHA, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından zorlu hava şartlarında uçarak arama-kurtarma, koordinasyon, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarında görev yaptı. Depremin hemen ardından uçan tek hava aracı olan milli TİHA AKINCI’lardan 9’u deprem sonrası yürütülen faaliyetlerde sürekli uçuşlar gerçekleştirerek etkin görev aldı.

Bayraktar AKINCI TİHA'ya milli olarak üretilen mühimmatın entegrasyon süreci başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar TİHA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-T, MAM-C, Tolun, Teber-81, Teber-82, LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

Bayraktar AKINCI, atış testleri kapsamında milli mühimmat ile hedefini tam isabetle vurdu.