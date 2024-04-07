Bayraktar KALKAN DİHA gökleri süsledi: İstihbarat ve keşif görevlerinde kilit rol oynayacak

Türkiye'nin ihracat şampiyonu Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), 30. uçuş testi tamamlandı. Selçuk Bayraktar, başarıyla gerçekleşen testi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar KALKAN DİHA, keşif ve istihbarat görevlerinde kilit rol üstlenecek.

Türk savunma sanayii, son yıllarda gerçekleştirdiği dev atılımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar KALKAN DİHA'nın (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) 30. uçuş testi başarıyla sona erdi.

Edirne Keşan'da yer alan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde icra edilen uçuşta, sistem tanımlama testleri başarıyla gerçekleştirildi.

"TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI"

Bayraktar KALKAN DİHA’nın uçuş testi görüntülerini X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Selçuk Bayraktar, "Türk Havacılığının Altın Çağı ve Milli Teknoloji Hamlesi" notunu düştü.

BAYKAR tarafından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"İstihbarat ve keşif görevlerinde kilit görevler üstlenecek olan Bayraktar #KALKAN DİHA’nın uçuş testleri başarıyla devam ediyor."

BAYRAKTAR DİHA'NIN ÖZELLİKLERİ