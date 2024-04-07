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Haberler > Teknoloji > Bayraktar KALKAN DİHA gökleri süsledi: İstihbarat ve keşif görevlerinde kilit rol oynayacak

Bayraktar KALKAN DİHA gökleri süsledi: İstihbarat ve keşif görevlerinde kilit rol oynayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ihracat şampiyonu Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), 30. uçuş testi tamamlandı. Selçuk Bayraktar, başarıyla gerçekleşen testi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar KALKAN DİHA, keşif ve istihbarat görevlerinde kilit rol üstlenecek.

Türk savunma sanayii, son yıllarda gerçekleştirdiği dev atılımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar KALKAN DİHA'nın (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) 30. uçuş testi başarıyla sona erdi.

Edirne Keşan'da yer alan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde icra edilen uçuşta, sistem tanımlama testleri başarıyla gerçekleştirildi.

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"TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI"

Bayraktar KALKAN DİHA’nın uçuş testi görüntülerini X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Selçuk Bayraktar, "Türk Havacılığının Altın Çağı ve Milli Teknoloji Hamlesi" notunu düştü.

BAYKAR tarafından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"İstihbarat ve keşif görevlerinde kilit görevler üstlenecek olan Bayraktar #KALKAN DİHA’nın uçuş testleri başarıyla devam ediyor."

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BAYRAKTAR DİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır.

Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmektedir. Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacaktır. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmaktadır. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahiptir.

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Temel uçuş performans kriterleri:

  • 150 Kilometre Haberleşme Menzili
  • 45-50 Knot Seyir Hızı
  • 80 Knot Maksimum Hız
  • 9000 Feet Operasyonel İrtifa
  • 15000 Feet İrtifa Tavanı
  • 12 Saat Havada Kalma Süresi
  • 5 Metre Kanat Açıklığı
  • 1.5 Metre Uzunluk
  • Dikey İniş Kalkışlı
  • 5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
  • 50 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

Gelişmiş Özellikler:

  • Tam Otomatik Uçuş Sistemi
  • Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom
  • Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
  • Yarı Otonom Uçuş Modu
  • Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
  • Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
  • Yedekli Servo Eyleyiciler
  • Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
  • Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
  • Lazer Mesafe Ölçer
  • Lazer İşaretleyici
  • Dijital Veri ve Video Link

Bayraktar KALKAN DİHA gökleri süsledi: İstihbarat ve keşif görevlerinde kilit rol oynayacak - 1. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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