HAVELSAN'dan milli yazılım hamlesi! Yüzde 100 güvenlik sağlandı

Türk savunma sanayi şirketi HAVELSAN, veri depolama ve transfer süreçlerinde kullanılması için milli yazılım çözümlerini geliştirdi. Üretilen milli yazılımın güvenliği yüzde 100 sağladığı belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, HAVELSAN'ın milli çözümlerini kullanarak güvenli bir şekilde uçtan uca veri depolaması ve transfer işlemlerini gerçekleştirecek.

Türkiye'nin en stratejik verileri, HAVELSAN'ın ürettiği milli yazılım çözümlerine emanet ediliyor...

Askeri kurumlar ve kamu kurumlarıyla özel sektörün veri güvenliği için yazılım çözümleri geliştiren HAVELSAN, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veri depolama ve transfer süreçlerini milli çözümlerle sağlayacak.

BAKANLIK VE 16 KURUM HAVELSAN'I KULLANACAK

Bakanlık ile bağlı 16 kurumun veri güvenliği için HAVELSAN Drive ve DEPO ürünlerini konumlandıran HAVELSAN, bu sayede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı kurumların uçtan uca veri depolaması ve transfer işlemlerini milli ve güvenli bir çözümle sağlamış olacak.

ENERJİDE VERİLER MİLLİ YAZILIMLARA EMANET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında, sistemin nasıl işleyeceği, depolama ve transfer süreçlerinin nasıl yönetileceği, güvenlik kriterleri gibi konular ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Hakkı Tok, bakanlık olarak her alanda olduğu gibi tedarik edilen yazılım çözümlerinde de milli ve güvenli yazılımlara önem ve öncelik verdiklerini söyledi.

YÜZDE 100 GÜVENLİK SAĞLANDI

HAVELSAN Uluslararası İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal da HAVELSAN Drive ve DEPO ürünlerinin bulut ortamında ve kurumların kendi veri merkezlerinde konumlandırılarak yüzde 100 veri güvenliği sağladığını ifade etti.