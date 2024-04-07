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Irak'ın kuzeyindeki 6 terörist hava harekatıyla vuruldu!

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Gündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

"Tüm gücümüzle mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"

Düzenleyen:  - Gündem
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