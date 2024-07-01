Big Bang Startup Challenge, Brandverse Awards 2024’te Gümüş Ödül kazandı!

Marketing Türkiye Dergisi ve BoomSonar iş birliği ile gerçekleştirilen Brandverse Awards’ın 2024 yılı yarışma sonuçları belli oldu.

İTÜ ARI Teknokent’in girişimcilere 360 derece destek sunan kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek tarafından 12 yıldır yeni girişimlerin en iyilerinin belirlediği Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge 2023, PR ana başlığı Etkinlik Yönetimi Bölümü: B2B kategorisinde Gümüş Ödül’ün sahibi oldu.

Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından düzenlenen Brandverse Awards’ın kazananları belli oldu. Deloitte Türkiye uzmanlığıyla binlerce markanın değerlendirildiği Brandverse Awards’ın PR ana başlığı Etkinlik Yönetimi Bölümü: B2B kategorisinde İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge 2023, Gümüş Ödül’e layık görüldü.

BİG BANG'TEN 20 MİLYON ERİŞİM

Geçtiğimiz Aralık ayında düzenlenen ve iletişim çalışmalarına üç ay öncesinden başlanan Big Bang Startup Challenge’ın iletişim çalışmaları kapsamında sosyal medya üzerinden 6 milyon kullanıcıya erişilirken, yürütülen influencer iş birlikleri ile 2,5 milyon hesaba ulaşıldı. Etkinlik öncesi ve sonrası, yazılı ve görsel basında yer alan yansımalar ile 20 milyon erişim sağlandı. Big Bang Startup Challenge’ın etkinlik yönetimini Dream Design Factory (DDF), dijital iletişimini Salt İletişim ve PR çalışmalarını ise Brandworks İletişim Danışmanlığı yürüttü.

ETKİNLİKTE REKOR KIRILMIŞTI

Big Bang Startup Challenge etkinliğini 4 binden fazla teknoloji meraklısı ziyaret etti. İki gün boyunca girişimlerin stantları ve etkinlikteki deneyim alanları fuaye alanında ziyaretçileri karşılarken; etkinliğin ilk gününde 8 ayrı dikey sahnede 2023’ün en iyi 50 girişimi yer aldı. Bir demo day etkinliğinin ötesinde ele alınan Big Bang’te Mustafa Sandal konseri, DJ performansı ve Cumhuriyet’imizin 100. yılına özel hazırlanan sahne şovları girişimcilik ekosistemi ve teknoloji severler için bir çekim noktası oldu. Nitekim 2022 yılında 341 milyon TL değerinde ödül, nakit ve yatırım duyurulan Big Bang sahnesinde geçtiğimiz yıl bunun 3,5 kat üzerine çıkarak 1,28 milyar TL’lik ödül, nakit ve yatırıma şahitlik edildi.

BİG BANG 2024 GELİYOR

Türkiye’nin ve hatta bölgenin en büyük girişimcilik etkinliğinin yenisine geri sayım başladı. Bu yıl da Aralık ayında düzenlenecek etkinlikte yine birbirinden başarılı girişimler yer alırken, girişimlere duyurulan kaynakta rekor kırılması ve dolu dolu iki gün yaşanması bekleniyor.