Yıllardır süren bekleyiş sona erdi! Fortnite ve Epic Games Store iPhone'lara geliyor...

Epic Games, Avrupa Birliği'nde Apple'ın alternatif uygulama mağazası politikasına uygun olarak Epic Games Store'u şirketin cihazlarına getirmesi için noter imzalı başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Epic Games'in popüler oyunu Fortnite şu anda iPhone'larda bulut oyun hizmetleriyle birlikte oynanabiliyor. Epic Games'in Apple ile yıllar süren davasının ardından üçüncü parti uygulamaların telefonda kullanılabilmesinin önü açıldı ve şirket Fortnite ve Epic Games Store'u iPhone'lara getirmek için başvuruda bulundu.

Epic, mağaza ve Fortnite'ın iOS'ta kullanılabilir hale gelmesi için "önümüzdeki birkaç ayı" hedeflediğini söyledi. Fortnite'ın iPad versiyonunun ise bu yıl içinde gelmesi bekleniyor.

İPHONE'LARDA OYNANABİLECEK

Fortnite, Apple ve Epic Games arasındaki yasal anlaşmazlık nedeniyle son birkaç yıldır iOS App Store'dan yasaklanmıştı. Oyunun geri dönmesi, Apple'ın AB'deki iPhone kullanıcılarının uygulamaları App Store dışındaki alternatif uygulama mağazalarından veya doğrudan geliştirici web sitelerinden indirmesine izin vermesiyle mümkün hale geldi.

Apple, App Store dışında yüklenen uygulamalar için yıllık 0,50 euro temel teknoloji ücreti alıyor, ancak App Store komisyonları veya uygulama içi ücretler bu rakama dahil değil.

Apple, ilk bir milyon yükleme için ücretleri muaf tutsa da, kullanıcı başına 0,50 euroluk ücret, Epic Games gibi uygulama geliştiricilere finansal zorluk yaşatacak. Özellikle Epic, uygulama mağazası ve her Fortnite yüklemesi için iki kez ücretlendirilecek.

Epic CEO'su Tim Sweeney, Apple'ın App Store politikalarını Dijital Pazarlar Yasası (DMA) ile uyumlu hale getirme değişikliklerine eleştirel yaklaştı.

Sweeney, değişiklikleri "kötü niyetli uyumun sinsi yeni bir örneği" olarak nitelendirdi ve Apple'ın ücretlerini "gereksiz ücretler" olarak tanımladı.

APPLE'A YENİ DAVA YOLDA

Avrupa Komisyonu geçen hafta, Apple'ın App Store politikalarının DMA'yı ihlal ettiğine dair ön görüşünü resmen açıkladı.

MacRumors'un haberine göre, Apple'ın üçüncü taraf uygulama geliştiricileri için temel teknoloji ücreti de dahil olmak üzere, Apple'ın DMA kapsamındaki yükümlülüklerine yerine getirmediği endişesiyle Apple'a karşı yeni bir uyumsuzluk prosedürü başlatacağını belirtti.