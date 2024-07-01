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iPhone'lara gelecek olan Apple Intelligence özelliklerinin bazıları ücretli olabilir!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone&#039;lara gelecek olan Apple Intelligence özelliklerinin bazıları ücretli olabilir!
Apple, Abonelik, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, iPhone'lara getireceği yeni yapay zeka özelliklerini geçtiğimiz ay tanıttı. Ancak şirket yapay zeka işlevini ücretli bir hizmete dönüştürmeyi planlıyor.

Apple Intelligence başlangıçta ücretsiz olacak ancak uzun vadede "Apple Intelligence+" gibi ekstra özellikler için kullanıcıların aylık ücret ödeyeceği bir hizmet başlatmayı hedefliyor.

Bloomberg'in haberine göre, bu hizmetin iCloud+ aboneliğine benzer bir şekilde çalışacağı söyleniyor. Apple, kendi yapay zeka özelliklerini bir gelir akışına dönüştürerek, telefon, tablet ve bilgisayar satışlarının yavaşlamasını telafi etmeyi ve iş modelini donanım satışlarına daha az bağımlı hale getirmeyi planlıyor.

iPhone'lara gelecek olan Apple Intelligence özelliklerinin bazıları ücretli olabilir! - 1. Resim

ABONELİKLERDEN PARA KAZANACAK

Ayrıca, Apple'ın yapay zeka ortakları tarafından sunulan özellikler için kullanıcıların abonelik yapması durumunda gelirden bir pay alması bekleniyor.

Apple'ın, cihazları aracılığıyla akıllı sohbet robotu ChatGPT gibi hizmetler sunmak için OpenAI, Google ve Anthropic ile anlaşmalar yapması bekleniyor.

Google ile yapılacak anlaşmanın Apple Intelligence'ın iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia ile birlikte sonbaharda piyasaya sürülmesi sırasında duyurulması öngörülüyor.

Apple'ın gizlilik endişeleri nedeniyle Facebook'un ana şirketi Meta ile bir yapay zeka ortaklığını reddettiğini bildirmişti. Apple'ın ChatGPT gibi yapay zeka hizmetlerinin şu anda aktif olarak bulunmadığı Çin pazarı için ortaklık yapabileceği bir şirket belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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