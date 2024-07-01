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Haberler > Teknoloji > Samsung'un akıllı yüzüğünden yeni sızıntılar geldi! Horlayanı takip edecek...

Samsung'un akıllı yüzüğünden yeni sızıntılar geldi! Horlayanı takip edecek...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsung&#039;un akıllı yüzüğünden yeni sızıntılar geldi! Horlayanı takip edecek...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsung'un 10 Temmuz'da gerçekleştireceği yeni etkinliğinde şirketin en yeni cihazları duyurulacak. Samsung'un yeni fitness takip cihazı Samsung Ring'in bazı özellikleri ortaya çıkmaya başladı.

Android Authority'in haberine göre, şirketin sağlık uygulaması Samsung Health'in APK dosyasını inceleyerek Galaxy Ring'in özellikleri keşfedildi.

Galaxy Ring, kalp atış hızını ve stresi izleyebilecek, cilt sıcaklığını ölçebilecek ve aylık döngüleri takip edebilecek.

Samsung'un akıllı yüzüğünden yeni sızıntılar geldi! Horlayanı takip edecek... - 1. Resim

HORLAMA TESPİT EDİLEBİLECEK

10 Temmuz'da duyurulacak olan yeni yüzüğün horlama özelliği uyku durumunda aktifleşecek, ancak bunun için telefonun yakında ve şarjda olması gerekiyor. Bu özellikler, modern Galaxy Watch modellerinde de mevcut. Galaxy Ring'in, mevcut Galaxy Watch cihazlarıyla birlikte çalışarak sağlık ve fitness takibini geliştirmesi bekleniyor.

Samsung'un akıllı yüzüğünden yeni sızıntılar geldi! Horlayanı takip edecek... - 2. Resim

Galaxy Ring'in fiyatının 300-350 dolar arasında olması bekleniyor. Ayrıca, farklı sağlık uygulamalarına benzer şekilde, daha fazla özelliğin kilidini açmak için Samsung Health için aylık 10 dolardan düşük bir abonelik ücreti olabilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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