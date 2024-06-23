Siber saldırı sonrasında BtcTurk'ten yeni açıklama geldi!

Kripto para borsası BtcTurk'ten dün yaşanan siber saldırıya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Öte yandan Binance CEO'su çalınan fonlardan yaklaşık 5,3 milyon dolarlık kısmı dondurduklarını X hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz gün Türk kripto para borsası BtcTurk'e siber saldırı gerçekleştirildi ve kripto para yatırma işlemleri durdurulmuştu. ERC20 ağındaki kripto işlemleri tekrardan aktif hale getirildiği bildirildi.

Habertürk'ün haberine göre, yapılan açıklama şu şekilde "Kripto para yatırma ve çekme işlemleri, siber saldırıya uğrayan kripto para cüzdanları hariç olmak üzere, ilk aşamada ERC-20’ye dayalı kripto varlık cüzdanları ile kademeli olarak açılmaya başlanmıştır. Her kripto varlığın sıcak cüzdanı açıldıkça duyurusu yapılacaktır. Türk lirası yatırma ve çekme işlemleri ise kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi.

BtcTurk'ün yaptığı açıklama şu şekilde:

"BtcTurk | Kripto tarafından kullanıcı bakiyelerini olası kayıplara karşı korumak için sürekli olarak Güvence Fonu tutulmakta olup, siber saldırı sonucu oluşan kayıp bakiyelerini karşılamak üzere Şirket ortaklarının kendi varlıklarından Fona bugün ek kaynak da aktarılmıştır. Güvence Fonuna yapılan bu ekleme sonucunda kullanıcılarımızın platform nezdindeki varlıklarının üzerinde bir tutar BtcTurk | Kripto soğuk ve sıcak cüzdanlarında mevcut bulunmaktadır.

Siber saldırıya uğrayan kriptopara yatırma çekme işlemleri siber güvenlik ekiplerimizin detaylı çalışmaları tamamlanınca peyderpey açılacaktır.

Konuyla ilgili gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz, gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."

ÇALINAN MİKTAR HALA BİLİNMİYOR

10 farklı kripto para biriminin etkilendiği ifade edilen saldırıda henüz çalınan miktar açıklanmadı. BtcTurk'ün bu gibi saldırılar karşısında Güvence Fonu adlı bir fon bulundurduğu ve şirketin ortaklarının varlıkları tarafından bu fona kaynak aktardıklarını açıklandı.

Binance CEO'su Richard Teng de konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Teng, BtcTurk'e yardımcı olduklarını belirtirken çalınan fonlardan şimdiye kadar yaklaşık 5,3 milyon dolarlık kısmı dondurduklarını belirtti.