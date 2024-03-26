Bir test daha başarıyla tamamlandı! Bayraktar TB3, ASELFLIR-500 ile uçtu

Baykar'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, sınıfında dünyanın en iyisi olan yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile yaptığı ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Milli ve özgün olarak Baykar tarafından geliştirilen ve Bayraktar TB3'ün test süreci devam ediyor. Milli SİHA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen testte ilk kez ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu.

TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Test sırasında eğitim uçuşu yapan Bayraktar AKINCI TİHA da ASELFLIR-500 tarafından takip edildi.

Bayraktar TB3 SİHA, bugüne kadar 25 uçuş testini başarıyla icra etti. Test uçuşlarında toplam 196 saatlik uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB3, birçok kez 30 bin feet irtifanın üzerinde uçarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testlerini de başarıyla geçti.

Sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testleri de başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA, TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorundan güç alıyor.