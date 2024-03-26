Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Teknoloji > Bir test daha başarıyla tamamlandı! Bayraktar TB3, ASELFLIR-500 ile uçtu

Bir test daha başarıyla tamamlandı! Bayraktar TB3, ASELFLIR-500 ile uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Baykar'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, sınıfında dünyanın en iyisi olan yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile yaptığı ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Milli ve özgün olarak Baykar tarafından geliştirilen ve Bayraktar TB3'ün test süreci devam ediyor. Milli SİHA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen testte ilk kez ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu.

TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Test sırasında eğitim uçuşu yapan Bayraktar AKINCI TİHA da ASELFLIR-500 tarafından takip edildi.

Bayraktar TB3 SİHA, bugüne kadar 25 uçuş testini başarıyla icra etti. Test uçuşlarında toplam 196 saatlik uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB3, birçok kez 30 bin feet irtifanın üzerinde uçarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testlerini de başarıyla geçti.

Sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testleri de başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA, TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorundan güç alıyor.

Bir test daha başarıyla tamamlandı! Bayraktar TB3, ASELFLIR-500 ile uçtu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çip savaşları! Çin, ABD’li Intel ve AMD işlemcileri yasaklıyor  - TeknolojiABD ve Çin arasında çip savaşları!Apple'ın genel merkezi havadan görüntülendi - TeknolojiApple'ın genel merkezi havadan görüntülendiUzay demir ağlarla örülecek! NASA Ay demiryolu projesi için harekete geçti - TeknolojiNASA Ay demiryolu projesi için harekete geçtiÇipli hasta zihin gücü ile tweet attı - TeknolojiÇipli hasta zihin gücü ile tweet attıTürk misafirperverliğini süper app ile dünyaya taşıdı! WeBee zincir otellerin tercihi oldu  - TeknolojiTürk misafirperverliğini süper app ile dünyaya taşıdıBayraktar TB3'ten yeni başarı! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı - TeknolojiBayraktar TB3 2. prototip ilk uçuşunu başarıyla tamamladıTürksat6A'da sona yaklaşıldı: Temmuzda uzaya fırlatılacak! - TeknolojiTürksat6A'da sona yaklaşıldı'Özel uzay istasyonu' hayali gerçek oluyor! 2027'de yolcu taşıyacak - Teknoloji'Özel uzay istasyonu' hayali gerçek oluyorABD basınından Türk SİHA'ları ile ilgili dikkat çeken analiz: Durumu tersine çevirdi - TeknolojiABD basınından Türk SİHA'ları ile ilgili dikkat çeken analizABD basınından Türk SİHA'ları ile ilgili dikkat çeken analiz: Durumu tersine çevirdi - TeknolojiABD basınından Türk SİHA'ları ile ilgili dikkat çeken analiz
Sonraki Haber Yükleniyor...