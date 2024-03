Cep dostu telefonlar! Fiyatları ortalama 10 bin lira

Cep telefonu fiyatları artan kur ve enflasyon nedeniyle cep yakıyor. En düşük 50 bin liradan başlarken, daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen firmalar uygun fiyatlı telefonlarını Türkiye’de piyasaya sürmeye başladı. İşte ortalama 10 bin lira fiyatlı cep dostu telefonlar...

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Cep telefonu fiyatları döviz kurundaki artış ve enflasyonla birlikte cep yakıyor. Amiral gemisi telefonların fiyatları en düşük 50 bin liradan başlarken, cep telefon markaları daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için uygun fiyatlı telefonlarını Türkiye’de piyasaya sürmeye başladı. Yeni modeller ortalama 10 bin lira fiyatıyla tüketicilere uygun seçenekler sunuyor.

OMIX X7

🔴 Singapur merkezli telefon üreticisi OMIX’in yeni modeli OMIX X7 uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 2.460x1.080 piksel çözünürlüklü 6,78 inç IPS ekran ile gelen cihaz gücünü MediaTek‘in Helio G99 işlemciden alıyor. 8 GB’lık RAM ve 8 GB sanal RAM desteği ile toplamda 16 GB RAM’in yer aldığı telefonun dâhili depolama kapasitesi ise 128 GB. Telefonun arka kısmında 50 megapiksel ana kameraya 8 megapiksel ve 2 megapiksel kameralar eşlik ediyor. Cihazın ön tarafında ise 16 megapiksel kamera mevcut. Pil kapasitesi 5.000 mAh olan telefon 33 watt hızlı şarj özelliğine destek veriyor. Yan tarafında parmak izi sensörünün bulunduğu telefonun Türkiye’deki fiyatı 9.499 TL.

TECNO SPARK 20 Pro

🔴 Tecno, yeni telefonu SPARK 20 Pro’yu satışa çıkardı. TECNO SPARK 20 Pro, 6,78 inç FHD+ ekran, 120 Hz ekran yenileme hızı, 108 MP ana kamera ve yüksek çözünürlüklü ses teknolojisiyle öne çıkıyor. Ayrıca TECNO SPARK 20 Pro, 9-in-1 teknolojisi ile piksellerinin birleştirilmesine ve her pikselin daha fazla ışık toplamasına imkân tanıyor. Bu sayede piksel ışık hassasiyeti yüzde 900 artıyor. 11.999 ve 12.256 TL fiyatla satışa çıkan TECNO SPARK 20 Pro, teknoloji ve GSM mağazalarının yanı sıra online satış noktalarından satın alınabiliyor.

Casper VIA X40

🔴 Yerli teknoloji markası Casper, yeni modeli VIA X40 akıllı telefonu tüketicilerle buluşturdu. 6,67 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran ile gelen Casper VIA X40, 120 Hz yenileme hızı ve 500 NIT parlaklık sunuyor. Casper VIA X40’da yapay zekâ destekli yazılımı ile güçlendirilmiş 50 MP ana kamera, 5 MP geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 24 MP ön kamera yer alıyor. Gücüne MediaTek Helio G99 işlemci ve 5.000 mAh bataryadan alan Casper VIA X40, 256 GB depolama alanına sahip ve micro SD özelliği sayesinde 1 TB daha artırılabiliyor. Gece mavisi, gece siyahı ve VIA beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip telefonun fiyatı 12.999 TL.

POCO C65

🔴 Türkiye’de kullanıcılarla buluşan bir diğer model POCO C65. Giriş seviyesi bir akıllı telefon olan POCO C65, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,74 inçlik bir ekranla geliyor. Gücünü MediaTek Helio G85 yonga setinden ve sekiz çekirdekli işlemciden alınan cihaz, 5.000 mAh boyutundaki bataryası ile 18 W hızlı şarj desteği sunuyor. 50 MP yapay zekâ destekli üçlü kamera dizilimi ile dikkat çeken cihaz ayrıca 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar genişletilebilir depolama alanına sahip. 8.499 TL fiyatla satışa sunulan cihazı alan kullanıcılar 500 TL’lik indirimden yararlanabiliyor.

KÜRDAN İLE TELEFONUN ŞARJINI HIZLANDIRABİLİRSİNİZ

█ Akıllı telefonlarda arızalı şarjın yaygın sebeplerinden biri şarj bağlantı noktasının tıkanması. Toz, tüy derken şarj kablosuna yer kalmıyor. Telefonunuzun şarj bağlantı noktasını temizleyerek performansını artırabilirsiniz. Bunun için bir kürdan ya da kokteyl çubuğu yeterli. Kürdanı şarj portuna sokun ve yavaşça kazımaya başlayın. Eski bir iPhone’un Lightning bağlantı noktasıyla ileri geri hareket edebilirsiniz, ancak USB-C’de bağlantı noktasının ortasında bulunan şarj konektörünün çevresini kazımanız gerekiyor. Sonuç olarak ne kadar çok tüyün çıktığına şaşırabilirsiniz. Telefonunuz kirden arındığında şarj kablonuzu tekrar deneyebilirsiniz.