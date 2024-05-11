ChatGPT ile Apple telefonlarında yeni bir dönem başlıyor: Yapay zeka çağı artık iPhone'larda!

Apple, iPhone telefonlarına yapay zeka özellikleri entegre etmek için OpenAI ile anlaşma sağladı. Duyurunun yakın zamanda yapılacak olan Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda gerçekleşmesi bekleniyor.

Apple'ın yakında duyurusunu yapmayı planladığı yeni işletim sistemi iOS18'de kullanmak için OpenAI ile bir anlaşma yapacağı iddia edildi. Apple ayrıca Alphabet şirketinin sahip olduğu Google ile Gemini sohbet robotunu lisanslama konusunda görüşmelere devam ediyor. İki şirket bir anlaşmaya varamamış olmasına rağmen bu görüşmeler devam ediyor.

OpenAI kabul ederse, Apple popüler sohbet robotunu önümüzdeki ay tanıtmayı planladığı yeni bir yapay zeka özelliğinin bir parçası olarak sunabilecek. Yine de yakın zamanda bir anlaşmanın duyurulacağının garantisi verilemiyor.

Haziran ayında Apple, dikkatleri yapay zeka dünyasına çekmesi beklenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Bloomberg'in haberine göre bu kapsamda şirket, yaklaşan yapay zeka özelliklerinden bazılarını kendi işlemcileriyle donatılmış veri merkezleri üzerinden çalıştıracak.

Geçtiğimiz yıl Apple CEO'su Tim Cook, OpenAI'nin ChatGPT'sini bizzat kullandığını söylemiş, ancak "çözülmesi gereken pek çok sorun" olduğunu da eklemişti. Yeni yapay zeka özelliklerinin Apple ürünlerine "çok dikkatli bir şekilde" dahil edileceği sözünü verdi.

Apple'ın geçen haftaki kazanç konferans görüşmesi sırasında, Apple'ın yapay zeka konusunda üstünlüğe sahip olduğu konusunda ısrar etti.

Cook, "Apple'ın bu yeni dönemde fark oluşturan bir güç olduğuna inandığımız kusursuz donanım, yazılım ve hizmet entegrasyonunun benzersiz kombinasyonu da dahil olmak üzere yapay zekanın dönüştürücü gücüne ve vaatlerine inanıyoruz" dedi.