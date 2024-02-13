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    • Çok satılan akıllı telefon modelleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Çok satılan akıllı telefon modelleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı
    Apple, Samsung, Oppo, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Canalys isimli analiz şirketi 2023 yılının son çeyreğinde akıllı telefon pazarında satışların arttığını belirtti. En çok satan cep telefonu markalrın başında ise Apple geliyor. Samsung ise Aplle'dan sonra en çok satan cep telefonu markası.

    Analiz firması Canalys, akıllı telefon pazaranın 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yıldan yıla yüzde 8 büyüme kaydettiğini bildirdi. Sevkiyatlar yılın son çeyreğinde 319 milyon adede ulaşarak pazarın toparlanmanın başlangıcı olduğunu gözler önüne serdi.

    APPLE PAZARDA SÖZ SAHİBİ

    CHIP Online'ın haberine göre  Pazarda en iyi performans gösteren şirket, 2023 yılında %20’lik pazar payını elinde tutan ve 229,2 milyon sevkiyat gerçekleştiren Apple oldu.

    Çok satılan akıllı telefon modelleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı

    SAMSUNG İKİNCİ SIRADA

    Samsung 225,4 milyon adet (%20) satışla ikinci sırada yer alırken, Xiaomi 146,4 milyon adet (%13) ile üçüncü sırada yer aldı. OPPO ve Transsion ise sırasıyla %9 ve %8 pazar payıyla dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

    Çok satılan akıllı telefon modelleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı

    POPÜLERLİKLERİ ARTIYOR

    Transsion isimli teknoloji şirketinin pazara sürdüğü düşük fiyatlı telefonlar olarak da bilinen Tecno, Infinix ve Itel de dünyada oldukça popüler.

    Çok satılan akıllı telefon modelleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı

    Çok satılan akıllı telefon modelleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AppleSamsungOppo
    Haberler > Teknoloji > Çok satılan akıllı telefon modelleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı
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