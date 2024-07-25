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Haberler > Teknoloji > CrowdStrike, kesintiden dolayı özür dilemek için 10 dolar değerinde bir hediye kartı sunuyor

CrowdStrike, kesintiden dolayı özür dilemek için 10 dolar değerinde bir hediye kartı sunuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CrowdStrike, kesintiden dolayı özür dilemek için 10 dolar değerinde bir hediye kartı sunuyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CrowdStrike, geçen hafta dünya genelinde milyonlarca bilgisayarı çökerten hatalı bir güncelleme yayınladı. Yapılan hatanın ardından şirket ortaklarından özür dilemek için 10 dolarlık Uber Eats hediye kartı gönderdi. Hediyeyi gören şirket sahipleri şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Bu hediye kartlarını alan kişiler, şirketten gelen e-postalarda "19 Temmuz olayının neden olduğu ek iş yükü için teşekkür ve özür" ifadeleriyle karşılaştılar. Ancak bazı kullanıcılar, hediye kartını kullanmaya çalıştıklarında hata mesajıyla karşılaştıklarını bildirdi. Uber Eats, yüksek kullanım oranları nedeniyle bu kartları dolandırıcılık olarak işaretledi ve kartlar geçersiz hale geldi.

CrowdStrike, kesintiden dolayı özür dilemek için 10 dolar değerinde bir özür hediye kartı sunuyor - 1. Resim

CrowdStrike sözcüsü Kevin Benacci, hediye kartlarının gönderildiğini ve Uber'in kartları dolandırıcılık olarak işaretlediğini doğruladı. Benacci, "Bu durumu çözmek için Uber ile çalışıyoruz ve müşterilerimize alternatif bir çözüm sunacağız" dedi.

8,5 MİLYON CİHAZ ETKİLENDİ

Techcrunch'un haberine göre, geçen hafta yayımlanan hatalı güncelleme, yaklaşık 8,5 milyon Windows cihazını kullanılamaz hale getirdi ve mavi ekran hatasına (BSOD) yol açtı. Bu durum, dünya genelinde havalimanlarında gecikmelere, hastanelerde ameliyatların durmasına ve birçok iş yerinin işleyişinin aksamasına neden oldu. CrowdStrike, bu olayın ardından düzenli olarak güncellemeler yayımlayarak sorunun kaynağını araştırdıklarını ve çözüm bulmaya çalıştıklarını belirtti.

CrowdStrike, kesintiden dolayı özür dilemek için 10 dolar değerinde bir özür hediye kartı sunuyor - 2. Resim

CrowdStrike CEO'su George Kurtz ve güvenlik şefi Shawn Henry, bu olay için kamuoyuna özür dileklerini yayınladılar. Kurtz, müşterilerin ve ortakların güvenini yeniden kazanmak için şeffaf olacaklarını belirtirken, Henry LinkedIn'de "Size başarısız olduk ve bunun için derin üzüntü duyuyorum" dedi.

Henry ayrıca, "Geçtiğimiz iki gün, 12 yıldan fazla süredir profesyonel hayatımın en zorlu 48 saati oldu. Yıllar içinde damla damla inşa ettiğimiz güven, saatler içinde kayboldu ve bu durum gerçekten zorlayıcı oldu" diye ekledi.

CrowdStrike, sorunu çözmek ve benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli adımları atacaklarını taahhüt etti. Şirket, müşterilerin ve ortakların güvenini yeniden kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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