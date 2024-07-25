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İlk uzay oteli kapılarını insanlara açıyor! Dev tesis 2027 yılında kapılarını açacak ve 50 bin metrekarelik olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlk uzay oteli kapılarını insanlara açıyor! Dev tesis 2027 yılında kapılarını açacak ve 50 bin metrekarelik olacak

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknolojik gelişmeler hız kesmeden devam ederken, ilk uzay oteli Voyager Station kapılarını açmaya hazırlanıyor. İçinde barlar, sinemalar, restoranlar ve daha fazlası bulunan bu otel, 5 yıldızlı otellere taş çıkartacak nitelikte. İşte, uzayda tatil yapma hayalini gerçeğe dönüştürecek bu eşsiz otel hakkında merak edilenler...

Voyager Station, teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde artık tatil planlarında akla gelebilecek yeni bir seçenek olacak. Gateway Foundation, Voyager Station adlı uzay otelini başlatacak ilk şirket olacağını duyurdu. Bu benzersiz projenin 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Orbital Assembly Corporation tarafından inşa edilecek olan bu yapı, 50 bin metrekarelik bir alana sahip olacak. Dünyanın ilk büyük ölçekli uzay inşaat şirketi olarak kendini tanımlayan Orbital Assembly Corporation, Voyager Station'ın inşaatını üstlenecek. Otelin toplamda 440 kişiyi ağırlama kapasitesi bulunacak.

İlk uzay oteli kapılarını insanlara açıyor! Dev tesis 2027 yılında kapılarını açacak ve 50 bin metrekarelik olacak - 1. Resim

Voyager Station, 24 yaşam modülü içerecek. Bu modüllerde yaşam alanları, restoranlar, spor salonları, barlar, mürettebat için konaklama alanları ve bilimsel araştırma bölümleri bulunacak. Ayrıca otelde 500 metrekarelik ‘lüks villalar’ da yer alacak. Bu villalar, 16 kişiyi barındırabilecek kapasitede olacak ve üç banyo ile geniş bir mutfağa sahip olacak.

Space'in haberine göre, Voyager Station'da sunulacak deneyimin "Dünya'daki en iyi mekanlarla yarışacağını" belirtti. Otelde ayrıca fizik kurallarına meydan okuyan bir su özelliği de bulunacak.

İlk uzay oteli kapılarını insanlara açıyor! Dev tesis 2027 yılında kapılarını açacak ve 50 bin metrekarelik olacak - 2. Resim

Voyager Station, uzay turizmi alanında bir devrim niteliği taşıyor. Bu otel, konuklarına eşsiz bir tatil deneyimi sunarken, uzayda konaklamanın ne kadar mümkün olduğunu da gözler önüne serecek. 2027 yılında kapılarını açmaya hazırlanan Voyager Station, tatil anlayışını tamamen değiştirecek gibi görünüyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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