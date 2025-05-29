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Cyberpunk 2 için geri sayım başladı: CD Projekt Red ön yapım sürecine geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cyberpunk 2 için geri sayım başladı: CD Projekt Red ön yapım sürecine geçti
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cyberpunk 2077 evrenine yeni bir oyun daha geliyor. Project Orion kod adıyla geliştirilen ve şimdilik "Cyberpunk 2" olarak anılan yapım için ön hazırlıklar tamamlandı. Detaylar belli olmaya başladı.

Oyun dünyasının gözdesi Cyberpunk evreni, yeni bir maceraya hazırlanıyor. Polonyalı oyun devi CD Projekt Red, Cyberpunk 2 olarak bilinen yeni projeleri için ön yapım sürecine geçildiğini resmen duyurdu.

Cyberpunk 2 için geri sayım başladı: CD Projekt Red ön yapım sürecine geçti - 1. Resim

Şirketin kıdemli halkla ilişkiler yöneticisi Ola Sondej, "Cyberpunk 2 yalnızca bir kod adı. Bu, evrende geçen bir sonraki oyun anlamına geliyor" diyerek projenin henüz resmi bir isme sahip olmadığını açıkladı.

Project Orion kod adıyla anılan oyun ilk kez 2022 yılında tanıtılmıştı. Şu anda proje ekibi 96 kişiden oluşuyor ancak tam üretim sürecine geçildiğinde bu sayının hızla artacağı tahmin ediliyor.

Cyberpunk 2 için geri sayım başladı: CD Projekt Red ön yapım sürecine geçti - 2. Resim

Yeni oyunun hikayesi ve dünyası hakkında detaylar sınırlı olsa da, yalnızca Night City ile sınırlı kalmayacağı ifade edildi. Chicago gibi farklı bölgelerin de hikayeye dahil olması, oyunun daha geniş ve katmanlı bir dünyaya sahip olacağını gösteriyor.

Cyberpunk 2 için geri sayım başladı: CD Projekt Red ön yapım sürecine geçti - 3. Resim

Şirketin ortak CEO'su Michal Nowakowski, yatırımcılarla yapılan toplantıda projenin zamanında tamamlanacağını belirtirken, oyunun tam üretim sürecine 2027'nin sonlarında geçileceği bilgisini paylaştı.

Cyberpunk 2077, çıkış sürecindeki zorluklara rağmen Phantom Liberty genişleme paketiyle bugüne kadar 10 milyondan fazla kopya satmayı başardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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