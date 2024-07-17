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Dünyanın dönüşü yavaşlıyor! İklim değişikliği günleri uzatıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyanın dönüşü yavaşlıyor! İklim değişikliği günleri uzatıyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD, İsviçre ve Kanada’dan araştırmacılar, iklim değişikliğinin Dünya’nın dönüş hızını yavaşlatarak günleri uzattığını tespit etti.

Araştırmacılar, Grönland ve Antarktika’daki buz tabakalarının erimesiyle ekvator çevresinde daha fazla su kütlesi oluştuğunu kaydederken bu durumun Dünya’yı daha “basık veya şişman” hâle getirerek dönüş hızını yavaşlattığını ve günlerin bu sebeple uzadığını belirtti. D

BUZULLARIN ERİMESİ İLE HIZLANDI!

ünya’nın dönüş hızının yavaşlama oranının 1900-2000 arasında yüzyıl başına 0,3 ile 1 milisaniye arasında değiştiğini bulan araştırmacılar, bu oranın 2000’den bu yana buzulların erimesinin hızlanmasıyla 1,3 milisaniyeye yükseldiğini vurguladı. Araştırmacılar, sera gazı emisyonlarının azalmaması hâlinde bu oranın 2100’e kadar 2,6 milisaniyeye yükselerek gün uzunluğunu etkileyen en büyük faktör olacağını savundu. Değişimin milisaniyeler ölçeğinde olsa da bunun hassas zaman tutmaya dayanan internet trafiğini, finansal işlemler ve GPS sistemlerini aksatmak için yeterli olduğu bildirildi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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