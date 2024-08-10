Dünyanın en hızlı treni testleri başarıyla tamamladı! 1000 km 1 saate düşüyor

Çin'de "yüksek hızlı uçan tren" olarak bilinen ve maksimum 1.000 kilometre hızla yolculuk yapabilen ultra yüksek hızlı düşük vakum tüp manyetik levitasyon (maglev) taşıma sistemi projesinde önemli bir aşama kaydedildi.

Bu sistem için yapılan entegre gösterim testi başarıyla tamamlandı ve tam boyutlu test hattının kabul için gereken koşullara ulaştığı belirtildi.

Proje temsilcileri, bu testin sistemin genel teknik olgunluğunu artırdığını ve bir sonraki test için sağlam bir teknik temel oluşturduğunu belirtti. Test, projenin ilk aşaması olan 2 kilometre uzunluğundaki düşük vakum tüpünde gerçekleştirildi. Test sonuçları, manyetik levitasyon seyahati, fren sistemi, maksimum seyahat hızı ve aracın manyetik süspansiyon yüksekliği gibi önceden belirlenmiş değerlerle uyumlu olarak başarılı bulundu.

"Yüksek hızlı uçan tren" projesinin, mega şehir kümeleri arasındaki banliyö hatlarında kullanılabileceği ve Pekin ile Şanghay arasındaki yolculuğu 90 dakikaya kadar indirebileceği bildirildi.

GÜVENLİK TESTLERİNİN TAMAMLANMASI GEREKLİ

Shanghai Tongji Üniversitesi'nden demiryolu uzmanı Sun Zhang, bu başarılı testin Çin'in ultra yüksek hızlı tren geliştirme sürecinde somut ilerlemeler kaydettiğini belirtti. Ancak, sistemin genel kullanımına geçilmeden önce uzun vadeli güvenlik doğrulama çalışmalarının yapılması gerektiğini vurguladı.

Tam boyutlu test hattı, Çin'in Shanxi Eyaleti hükümeti ile Çin Havacılık Bilimi ve Sanayi Şirketi tarafından ortaklaşa inşa edildi ve Yanggao'da, Datong şehri yakınlarında bulunuyor. İnşaat, Nisan 2022'de başladı ve Kasım 2023'te tamamlandı. Proje, havacılık teknolojisi ile yeraltı raylı ulaşım teknolojisini birleştirerek, saatte 1.000 kilometre hız yapabilen trenler oluşturmayı hedefliyor.

Düşük basınçlı bir tüp içinde taşıma sistemi konsepti, ilk olarak Elon Musk tarafından 2013 yılında "Hyperloop" olarak önerilmişti, ancak Reuters'in haberine göre, bu sistemi geliştiren şirketi Hyperloop One, 2023 yılı sonunda kapandı. Öte yandan, İngiltere merkezli Virgin şirketi, 2020 yılında ilk başarılı yolcu testini gerçekleştirmişti.

ÇİN'İN DEMİRYOLLARININ UZUNLUĞU NE KADAR?

Analistler, yüksek hızlı maglev trenlerinin hangi ülke tarafından ilk olarak kullanılacağına dair kesin bir öngörüde bulunmanın zor olduğunu, ancak bu tür sistemlerin Çin'de kârlı hale getirilmesinin daha pratik olduğunu belirtti. Çin'in, büyük nüfusu ve demiryolu taşımacılığındaki güçlü altyapısı sayesinde bu alanda avantajlı olduğu ifade ediliyor.

2023 yılı sonu itibarıyla, Çin'in ticari olarak işletilen demiryollarının toplam uzunluğu 159.000 kilometreye ulaşmış olup, bunun 45.000 kilometreden fazlasını yüksek hızlı hatlar oluşturuyor.