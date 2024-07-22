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EA FC 25'te bulunacak lisanslı takımlar, oyuncular, ligler ve stadyumlar açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EA Sports, FC 25 için takımlar, kulüpler, ligler ve stadyumlarla ilgili lisansları onayladı. Selefinin izinden giden EA Sports, oyunculara gerçekçi bir futbol deneyimi sunmak amacıyla geniş bir lisanslı içerik yelpazesi sunacak. EA SPORTS FC 25'te, 120'den fazla stadyum, 30'dan fazla lig ve 700'den fazla takımda 19.000'den fazla oyuncu yer alacak.

EA ve FIFA yollarını ayırır ayırmaz, futbol simülasyonunun hayranları yıllardır alıştıkları takımlar ve yıldızlarla ne olacağını görmek için sosyal medyada gündem oluşturdu.

EA Sports, FIFA ile olan anlaşmasının sonlanmasının ardından ilk bağımsız oyunu için 19.000'den fazla oyuncu, 700 takım ve 30 stadyumu korumayı başardı. 

İşte EA FC 25'te kullanabileceğiniz tüm milli takımlar ve kulüplerin tam listesi, oynayabileceğiniz ligler ve stadyumlar:

EA FC 25'de bulunacak lisanslı takımlar, oyuncular, ligler ve stadyumlar açıklandı - 1. Resim

EA FC 25'TE HANGİ LİGLER VAR?

  • Premier League
  • EFL
  • Barclays Women’s Super League
  • LALIGA EA SPORTS
  • Liga F
  • Bundesliga
  • Google Pixel Frauen-Bundesliga
  • Ligue 1 McDonald’s
  • Arkema Première Ligue
  • Serie A Enilive
  • Major League Soccer (MLS)
  • NWSL
  • Liga Portugal
  • Belgium Jupiler League
  • Eredivisie
  • Liga Profesional de Fútbol-Argentina
  • Roshn Saudi League
  • K League
  • Chinese Super League
  • A-League
  • Süper Lig
  • Liga 1
  • Ekstraklasa
  • Austrian Bundesliga
  • Credit Suisse Super League
  • Superliga
  • Scottish Professional Football League
  • SSE Airtricity League Premier Division
  • Allsvenskan
  • Eliteserien
  • 3. Liga
  • Indian Super League

Resmi açıklamaya göre EA FC 25, Premier Lig, EFL, Barclays Kadınlar Süper Ligi, LaLiga, Liga F, Bundesliga, Google Pixel Frauen-Bundesliga, Ligue 1, MLS ve NWSL'deki tüm takım lisanslarını elinde tutmaya devam edecek.

Serie A konusunda ise, "özel bir ortaklığın" en büyük yıldızları getireceğini ve en iyi performans gösterenleri kutlayacağını belirtiyor. Ancak, 2022'de Konami ile yapılan bir anlaşma nedeniyle İnter Milan oyunda lisanslı bir şekilde bulunmuyor. Inter Milan artık Milano Calcio ismiyle EA FC 25'te bulunuyor.

Yaklaşan EA FC 25'te üç Serie A takımının geri döneceği bildirildi. Dexerto'nun haberine göre, EA Sports FC 25'in Napoli, Roma ve Monza'nın resmi lisanslarına sahip olması bekleniyor. EA Sports'un genellikle belirli liglerle anlaşmaları olsa da düzenlemeler, bireysel kulüplerin kendi anlaşmalarını yapmalarına olanak tanıyor.

EA FC 25'TE HANGİ TURNUVALAR VAR?

  • UEFA Şampiyonlar Ligi
  • UEFA Avrupa Ligi
  • UEFA Süper Kupası
  • UEFA Konferans Ligi
  • UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
  • CONMEBOL Libertadores
  • CONMEBOL Sudamericana
  • CONMEBOL Recopa

EA FC 25'te Avrupa ve Güney Amerika turnuvaları da dahil olmak üzere tüm sekiz büyük turnuva tam lisanslı olacak.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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