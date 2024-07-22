EA FC 25'te bulunacak lisanslı takımlar, oyuncular, ligler ve stadyumlar açıklandı

EA Sports, FC 25 için takımlar, kulüpler, ligler ve stadyumlarla ilgili lisansları onayladı. Selefinin izinden giden EA Sports, oyunculara gerçekçi bir futbol deneyimi sunmak amacıyla geniş bir lisanslı içerik yelpazesi sunacak. EA SPORTS FC 25'te, 120'den fazla stadyum, 30'dan fazla lig ve 700'den fazla takımda 19.000'den fazla oyuncu yer alacak.

EA SPORTS FC, Galatasaray ve Fenerbahçe ile resmi ortaklık imzalandığını duyurdu

EA SPORTS FC, Galatasaray ve Fenerbahçe ile resmi ortaklık imzalandığını duyurdu

EA ve FIFA yollarını ayırır ayırmaz, futbol simülasyonunun hayranları yıllardır alıştıkları takımlar ve yıldızlarla ne olacağını görmek için sosyal medyada gündem oluşturdu.

EA Sports, FIFA ile olan anlaşmasının sonlanmasının ardından ilk bağımsız oyunu için 19.000'den fazla oyuncu, 700 takım ve 30 stadyumu korumayı başardı.

İşte EA FC 25'te kullanabileceğiniz tüm milli takımlar ve kulüplerin tam listesi, oynayabileceğiniz ligler ve stadyumlar:

EA FC 25'TE HANGİ LİGLER VAR?

Premier League

EFL

Barclays Women’s Super League

LALIGA EA SPORTS

Liga F

Bundesliga

Google Pixel Frauen-Bundesliga

Ligue 1 McDonald’s

Arkema Première Ligue

Serie A Enilive

Major League Soccer (MLS)

NWSL

Liga Portugal

Belgium Jupiler League

Eredivisie

Liga Profesional de Fútbol-Argentina

Roshn Saudi League

K League

Chinese Super League

A-League

Süper Lig

Liga 1

Ekstraklasa

Austrian Bundesliga

Credit Suisse Super League

Superliga

Scottish Professional Football League

SSE Airtricity League Premier Division

Allsvenskan

Eliteserien

3. Liga

Indian Super League

İlgili Haberler EA SPORTS FC, Galatasaray ve Fenerbahçe ile resmi ortaklık imzalandığını duyurdu

Resmi açıklamaya göre EA FC 25, Premier Lig, EFL, Barclays Kadınlar Süper Ligi, LaLiga, Liga F, Bundesliga, Google Pixel Frauen-Bundesliga, Ligue 1, MLS ve NWSL'deki tüm takım lisanslarını elinde tutmaya devam edecek.

Serie A konusunda ise, "özel bir ortaklığın" en büyük yıldızları getireceğini ve en iyi performans gösterenleri kutlayacağını belirtiyor. Ancak, 2022'de Konami ile yapılan bir anlaşma nedeniyle İnter Milan oyunda lisanslı bir şekilde bulunmuyor. Inter Milan artık Milano Calcio ismiyle EA FC 25'te bulunuyor.

Yaklaşan EA FC 25'te üç Serie A takımının geri döneceği bildirildi. Dexerto'nun haberine göre, EA Sports FC 25'in Napoli, Roma ve Monza'nın resmi lisanslarına sahip olması bekleniyor. EA Sports'un genellikle belirli liglerle anlaşmaları olsa da düzenlemeler, bireysel kulüplerin kendi anlaşmalarını yapmalarına olanak tanıyor.

EA FC 25'TE HANGİ TURNUVALAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Süper Kupası

UEFA Konferans Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

CONMEBOL Libertadores

CONMEBOL Sudamericana

CONMEBOL Recopa

EA FC 25'te Avrupa ve Güney Amerika turnuvaları da dahil olmak üzere tüm sekiz büyük turnuva tam lisanslı olacak.