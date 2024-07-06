EA Sports FC 25 için ilk bilgiler geldi! Çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı...

Futbolseverlerin yıllardır severek oynadığı yeni adıyla EA Games'in yeni oyunu EA Sports FC 25 hakkında ilk bilgiler sızdırıldı. EA Sports FC 25'in önümüzdeki hafta tanıtılacağı söyleniyor.

Geçtiğimiz yıl EA Sports FC 24 ile büyük başarılar elde eden EA Sports, FIFA'nın yeni bir oyun çıkarmamasıyla pazar liderliğini sağlamlaştırdı. Şirket, şimdi de EA Sports FC 25 için hazırlıklarını sürdürüyor.

EA SPORTS FC 25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Son sızıntılara göre, EA Sports FC 25'in 27 Eylül 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oyunun standart sürümü 69,99 dolar, erken erişim sunan sürümü ise 99,99 dolar olacak. Erken erişim sürümü, 20 Eylül'den itibaren oyunculara yedi günlük bir avantaj sağlayacak.

EA Play aboneleri, oyunun erken erişim döneminde 10 saatlik bir deneme sürümüne erişim hakkı elde edecek. Ancak, EA Sports'un FC 25'i henüz resmi olarak duyurmadığını ve şirketin önümüzdeki hafta resmi bir açıklama yapmasının beklendiğini belirtmek gerekiyor.

EA SPORTS FC 25 KAÇ PARA?

FIFA serisinin devamı niteliğindeki oyun, genel olarak büyük ilgi gördü. Ancak, kısa süre önce yapılan zamlarla Türk oyuncuları üzen bir gelişme yaşandı. Standart versiyonun fiyatı 1425 TL'den 2900 TL'ye çıkarıldı, bu da yüzde 103'lük bir zam anlamına geliyor.

EA Sports FC 24 Ultimate sürümünün fiyatı ise 2000 TL'den 4000 TL'ye yükseldi ve bu da yüzde 100 oranında bir zam yapıldığını gösteriyor.