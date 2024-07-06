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Xiaomi yıllardır kullanıcıların şikayetçi olduğu problemi çözüyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Xiaomi yıllardır kullanıcıların şikayetçi olduğu problemi çözüyor!
Xiaomi, Hyperos, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Xiaomi telefon kullanıcıları için sevindirici bir haber var: Xiaomi, HyperOS'te sistem genelindeki reklamları devre dışı bırakma özelliğini test ediyor.

Xiaomi telefonlardaki reklam problemi yakında sona erebilir. Şirket, sistem genelinde çıkan reklamları tamamen kapatmanın bir yolunu geliştirme aşamasında.

Xiaomi, kullanıcıların tek bir dokunuşla tüm sistem reklamlarını kapatmalarına olanak tanıyan yeni bir HyperOS özelliğini test ediyor. Şu anda Xiaomi telefonlarda reklamları kapatmak oldukça zahmetli. Kullanıcılar, sistemin farklı noktalarındaki birçok seçeneği tek tek devre dışı bırakmak zorunda kalıyor, bu da hem sıkıcı hem de zaman alıcı bir süreç.

Xiaomi yıllardır kullanıcıların şikayetçi olduğu problemi çözüyor! - 1. Resim

XİAOMİ REKLAMLAR NASIL KALDIRILIR?

Test aşamasındaki yeni özellik, bu süreci büyük ölçüde basitleştirecek ve kullanıcıların reklam deneyimlerini daha iyi kontrol etmelerini sağlayacak.

Özelliğin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ve hangi ülkelerde geçerli olacağı konusunda detaylar henüz netleşmedi. Sistem uygulamalarındaki reklamları kapatma butonunun kalıcı olup olmayacağı veya belirli ülkelerde sınırlı bir süre için mi test edileceği bilinmiyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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