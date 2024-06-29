Estonya Cumhurbaşkanı, YÖRÜK 4X4'için Türkiye'ye geldi!

Türk savunma sanayisinin önde gelen üreticilerinden olan Nurol Makina, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i tesislerinde ağırladı.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makinayı ziyaret etti.

Karis ve beraberindeki heyeti, Nurol Makina tesislerinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı, Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı, Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol karşıladı. Ziyarette, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart ve Türkiye'nin Tallinn Büyükelçisi Başak Türkoğlu da yer aldı.

Tesisleri gezen Karis, başta Estonya için üretilen YÖRÜK 4X4 (Uluslararası pazarda NMS 4X4 olarak biliniyor) başta olmak üzere araçları inceledi, bilgi aldı.

"TÜRKİYE'NİN MODERN SAVAŞTA GENİŞ DENEYİMİ VAR"

Karis, burada yaptığı konuşmada, dünya çapında kaliteli ürünler, sürdürülebilirlik ve hızlı teslimat süreleri dolayısıyla savunma güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Nurol Makinayı tercih ettiklerini söyledi.

Hızlı teslimat süresinin özellikle önemli olduğunu vurgulayan Karis, bölgelerindeki jeopolitik ve güvenlik durumunun onlarca yıldır olduğundan daha gergin seviyeye çıktığını ifade etti.

Yakın gelecekte güvenlik zorluklarının artmasının beklendiğine değinen Karis, şöyle konuştu:

"Elbette ürününüz savaşta test edilmiştir. Türkiye'nin modern savaşta geniş deneyimi var ve bu doğrudan zırhlı araçlarınızın ve askeri ekipmanlarınızın gelişimine yansıtılmıştır. Ayrıca Ukrayna'daki savaş, müttefik savunma sanayisi kapasitesinin artırılması gerektiğini göstermiştir ve Türkiye, yenilikçi ve yetenekli savunma sanayisi ile burada kesinlikle bir öncü ve rol modeldir. Ama biz aynı zamanda Türk savunma sanayisinin üretimini de değerli buluyoruz. Çünkü Türkiye, NATO'nun önemli bir müttefikidir. Askeri açıdan güçlü ve yetenekli bir müttefik. Hem Estonya hem de Türkiye, NATO'nun ön saflarında yer alıyor. İttifakın ana tehditleriyle doğrudan yüzleşmenin ne anlama geldiğini ikimiz de biliyoruz. Bu nedenle, araçlarınızın Estonya savunma güçlerine hem kendi ülkemizi savunurken hem de ittifakı genel olarak savunurken iyi hizmet edeceğinden eminim."

20'DEN FAZLA ÜLKEYE HİZMET VERİLİYOR

Engin Aykol da ziyaret dolayısıyla çok gururlu olduklarını söyledi.

Nurol Makinanın, dünyanın önde gelen 4X4 silahlı araç üreticilerinden biri olduğunu dile getiren Aykol, tüm çalışmaları ve dikkatlerini bu araçları mükemmelleştirmek için yoğunlaştırdıklarını vurguladı.

Yüksek mobilite ve koruma seviyesine sahip araçlarla başta NATO ülkeleri olmak üzere farklı coğrafyalardaki ihtiyaçları karşıladıklarını anlatan Aykol, üstün performans ve maliyet etkin 1700'den fazla araçla 20'den fazla ülkede hizmet verdiklerini bildirdi.

Aykol, rekabetçi ve uluslararası arenada hiç tereddüt etmeden tercih edilen araçlarla son olarak Estonya'da güvenlik güçlerine destek verecek olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından heyete, YÖRÜK 4X4 ile test parkurunda gösterim yapıldı. Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis de test sırasında bir süre YÖRÜK 4X4'e binerek aracı deneyimledi.

ESTONYA İÇİN ÖZELLEŞTİRİLDİ

Nurol Makina, Estonya Savunma Yatırımları Merkezi (ECDI) ile 18 Ekim 2023'te 100 adet YÖRÜK 4X4 için sözleşme imzaladı.

YÖRÜK 4X4 zırhlı araçlar, Estonya ordusunun özel ihtiyaçlarına göre uyarlanacak. Araçlara Estonya ordusu envanterinde yer alan muhtelif görev ekipmanları yerleştirilecek.

YÖRÜK 4X4 Genişletilmiş Dingil Mesafesi (NMS 4X4 EWB) yapılandırması konfigürasyonu bu sözleşme kapsamında ilk kez Estonya'ya ihraç edilecek.

Bu konfigürasyon çeşitli operasyonel gereksinimler için gelişmiş alan ve çok yönlülük sağlamak üzere tasarlandı. Araç daha uzun dingil mesafesi ile daha geniş iç bölme ve fazla taşıma kapasitesine imkan sağlıyor. Genişletilmiş alan, ek ekipman, personel veya belirli görevlere göre uyarlanmış özel modüllerin yerleştirilmesine izin veriyor. İç mekan, farklı operasyonel ihtiyaçlara uyacak şekilde özelleştirilebiliyor.

Araç, temel platformun zırhlı korumasını ve gelişmiş özelliklerini koruyarak yolcuların emniyeti ve güvenliğini üst seviyede tutuyor.

Uzatılmış dingil mesafesiyle sağlanan genişlik sayesinde daha önce 7 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip YÖRÜK 4X4'te bu sayı 11 kişiye çıkıyor.

Nurol Makinanın YÖRÜK 4X4 araçlarını bir yıl içinde teslim etmesi bekleniyor. Estonya, YÖRÜK 4X4 tercih eden 6'ncı ülke ve 3'üncü NATO üyesi oldu.