Göklerdeki 'hayalet' ANKA-3! TUSAŞ, heyecanlandıran görüntüleri paylaştı

TUSAŞ, Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3'ten yeni görüntüler paylaştı. ANKA-3, 8 bin feet irtifada, 150 knot hızla, 1 saat 10 dakika boyunca havada kaldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ), insansız savaş uçağı ANKA-3'ün yeni görüntülerini paylaştı.

Heyecanlandıran paylaşımda, "Onu sadece biz göreceğiz. İlk uçuşunda; 8 bin feet irtifada 150 knot hızla 1 saat 10 dakika" ifadelerine yer verildi.

Jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip ANKA-3, kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir İHA sistemi. Yeni nesil İHA sistemi ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması yapabilecek.

Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA-3 sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, SOM-J, MK-82 ve MK 82 sınıfı, SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. ANKA ve AKSUNGUR İHA’da kullanılmakta olan yer sistemleri temel kabul edilerek üzerine ek yeni yazılım sistemi entegre edildi. Bu kapsamda ANKA-3 sistemi, ANKA ve AKSUNGUR ile birlikte aynı yer sistemleri ile kontrol edilebilecek.

ANKA-3 ilk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde başarıyla gerçekleştirmişti.

Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı ANKA-3'ün teknik özellikleri şöyle: