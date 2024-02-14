ABD’deki ünlü Super Bowl şölenlerinde kalabalığa ateş açıldı, en az 8 kişi vuruldu

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 14 Şubat 2024 23:40 - Güncelleme: 15 Şubat 2024 00:16 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Ajanslar

ABD'nin Kansas şehrinde Super Bowl kutlaması yapan Kansas City Chiefs taraftarlarının üzerine ateş açıldı. İlk belirlemelere göre çok sayıda kişi vuruldu. Polis olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.