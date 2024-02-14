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    • ABD’deki ünlü Super Bowl şölenlerinde kalabalığa ateş açıldı, en az 8 kişi vuruldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    ABD’deki ünlü Super Bowl şölenlerinde kalabalığa ateş açıldı, en az 8 kişi vuruldu

    Dünya Haberleri  / Ajanslar

    ABD'nin Kansas şehrinde Super Bowl kutlaması yapan Kansas City Chiefs taraftarlarının üzerine ateş açıldı. İlk belirlemelere göre çok sayıda kişi vuruldu. Polis olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

    Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük spor etkinliği Amerikan futbolu final karşılaşması 'Super Bowl'un şampiyonu Kansas City Chiefs için yapılan kutlamalarda ateş açıldı.

    Polis, yaralıların olduğunu duyurdu.

    ABD’deki ünlü Super Bowl şölenlerinde kalabalığa ateş açıldı, en az 8 kişi vuruldu

    EN AZ 8 KİŞİ VURULDU

    ABD polisi, Missouri eyaletinin Kansas City şehrinde, Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen kutlamalar sırasında en az 8 kişinin silahla vurulduğunu açıkladı.

    ABD’deki ünlü Super Bowl şölenlerinde kalabalığa ateş açıldı, en az 8 kişi vuruldu

    İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

    Vurulanların durumu ile ilgili bilgi verilmedi.

    Polis, silahlı iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    Öte yandan "Super Bowl"un yayınlandığı CBS kanalında, İsrail hükümetinin sponsorluğunda yayınlanan reklamlar tepkilerin hedefine oturmuş, binlerce kişinin şikayet ettiği belirtilmişti. 

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Ajanslar
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