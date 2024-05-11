Gözlerinizi kamaştıracak! iPhone 16 Pro yeni ekranı sayesinde yüzde 20 daha parlak olacak!

Çin'den gelen yeni sızıntılara göre, iPhone 16 Pro yeni Ultra Retina XDR ekranı sayesinde yüzde 20'ye kadar daha parlak bir ekrana sahip olabilir.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği 'Let Loose' etkinliğinde dünyanın en gelişmiş ekranını sergilediği yeni M4 iPad Pro'yu tanıttı. iPad'in Ultra Retina XDR ekranı Apple'ın bu yılki tek ekran yeniliği olmayacak. Yeni tanıtılacak olan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max telefonlarda da yeni tanıtılan iPad'te bulunan ekranın kullanılması bekleniyor.

MacRumors'un haberine göre, iPhone 16 Pro'nun mevcut modellere kıyasla yüzde 20 artışla 1.200 nit'e kadar tipik SDR parlaklığına sahip olacağı iddia edildi. Tepe HDR parlaklığı ise 1.600 nit ile iPhone 15 Pro ekranıyla aynı kalacak gibi görünüyor.

iPhone 14 Pro, tanıtıldığı dönem önceki iPhone modeline göre önemli bir parlaklık artışıyla 400 nit'e kadar daha yüksek HDR parlaklığı sağlamıştı. Ancak, 2021'de iPhone 13 Pro'nun piyasaya sürülmesinden bu yana iPhone'un tipik SDR parlaklığı 1.000 nit olarak aynı kalmıştı. Tipik SDR parlaklığı bir çok durumda kullanıldığı için, standart parlaklıkta %20'lik bir artış önemli bir gelişme olacak.

iPhone 16 serisinin her zamanki gibi sonbaharda piyasaya sürülmesi ve Pro modellerinin daha büyük ekranlara, yepyeni bir "Capture" düğmesine, A18 çipe ve daha fazlasına sahip olması bekleniyor.