Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, HÜRJET ile ilk uçuşunu yaptı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, HÜRJET ile ilk uçuşunu yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye, Hürjet, Hava Kuvvetleri, Haber

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türkiye'nin  ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET, Hava Kuvvetlerinde ilk kez kullanıldı. MSB'den yapılan açıklamaya göre  Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 22 Mayıs'ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti. 

İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bakanlık, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 22 Mayıs 2024 tarihinde TUSAŞ tesislerini ziyaret ederek ülkemizin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
Tarih verildi! KAAN için yerli motor geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarih verildi! KAAN için yerli motor geliyor - TeknolojiTarih verildi, yerli motor geliyorWhatsApp'a renk katılıyor! Artık sohbet renkleri değiştirilebilecek - TeknolojiWhatsApp'a renk geldi! Artık değiştirilebilecek...Hakkari'de hızlı internet için ekipler 2 kilometre boyunca fiber optik kabloyu taşıdı! - TeknolojiHızlı internet için 2 kilometre boyunca kablo taşıdılar!Knight Online Türkiye'ye 750 bin TL para cezası! Hukuka aykırı hareket cezasız kalmadı - TeknolojiKVKK'den Knight Online Türkiye'ye ceza!Samsung ile iFixit arasındaki ortaklık sona erdi! Tamir sürecindeki sorunlar neden oldu? - TeknolojiÜnlü marka Samsung'la olan anlaşmasını sonlandırıyor!Lockheed Martin'in yeni nesil F-16 fabrikası kapılarını açtı! Yeni nesil savaş uçakları hakkında bilgiler paylaşıldı - TeknolojiYeni nesil F-16 fabrikası kapılarını açtı!
Sonraki Haber Yükleniyor...