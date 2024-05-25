Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, HÜRJET ile ilk uçuşunu yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET, Hava Kuvvetlerinde ilk kez kullanıldı. MSB'den yapılan açıklamaya göre Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 22 Mayıs'ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti.

İlgili Haberler Tarih verildi! KAAN için yerli motor geliyor

İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bakanlık, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 22 Mayıs 2024 tarihinde TUSAŞ tesislerini ziyaret ederek ülkemizin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.