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Tarih verildi! KAAN için yerli motor geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Havacılık, Milli Muharip Uçağı, Savunma Sanayii, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçağı KAAN'la ilgili gururlandıran bir gelişme yaşandı. KAAN'da 2028 yılından itibaren yerli Türk motoru kullanılacağı belirtildi. Öte yandan Hava Kuvvetlerine 20 adet KAAN verilmesi hedefleniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) Bilim Kültür Sanat Haftası kapsamında 2'nci kez düzenlenen “Türkiye’nin Havacılık Vizyonu” programında konuşarak, milli muharip uçağı KAAN'a yönelik yeni gelişmeleri açıkladı.

Prof. Dr. Kotil'in konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"20 ADET TESLİM EDİLECEK"

Cumhurbaşkanımızın talimatı 2028 yılında 20 tane Hava Kuvvetlerine teslim ediyoruz. Ondan sonra 8 tane daha yapıyoruz. Sonra 1 tane daha yapıyoruz.

"TÜRK MOTORU OLACAK"

O 1 tanenin üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak. Onun için yapıyoruz. Türk motoru da yapılıyor. Bizim gencimiz 10 numara. İsterseniz başarırsınız.

YOLCU UÇAĞI YAPILACAK MI?

Kaan, Hürjet, Hürkuş, Anka3, dördü de gelecek şimdi KAAN’ın ona ihtiyacı var. Anka2, Anka1 ondan sonra Atak, Atak2, Gökbey ve Gökbey’in ağabeyi ve 2 tane uydu yeter. Bütün enerjileri biz oraya yoğunlaştırıyoruz. Dolayısıyla şuanda yolcu uçağı yok. Ama devlet büyüklerimiz karar verirler bizde imkan buluruz.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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