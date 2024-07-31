Huawei Nova Flip daha tanıtılmadan özellikleri ortaya çıktı!

Çinli teknoloji devi Huawei, Samsung'a rakip olarak tanıtacağı yeni telefonu Huawei Nova Flip modelini duyurmaya hazırlanırken, cihazın özellikleri ortaya çıktı.

Apple, Çin’de Huawei, Oppo ve Vivo gibi yerel markaların gerisinde kaldı

Apple, Çin’de Huawei, Oppo ve Vivo gibi yerel markaların gerisinde kaldı

Android pazarına yeni bir katlanabilir telefon daha ekleniyor. Huawei, 5 Ağustos'ta Çin'de tanıtacağı Nova Flip'in lansman tarihini resmen duyurdu. Uygun fiyatlı olması beklenen Nova Flip'in özellikleri lansman öncesinde sızdırıldı.

HUAWEİ NOVA FLİP'İN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Digital Chat Station tarafından sızdırılan özelliklere göre, Nova Flip'in neredeyse tüm detayları ortaya çıktı. Nova 12 Ultra'da kullanılan Kirin 9000S veya Pura 70 serisinde kullanılan Kirin 9010 işlemcisinden gücünü alacak olan Huawei Nova Flip, 12GB RAM ve 256GB, 512GB veya 1TB depolama seçenekleri ile gelecek.

İç ekran olarak 6.94 inç büyüklüğünde, 2690 x 1136 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip LTPO bir panel tercih edilirken, dış ekran olarak 2.14 inç büyüklüğünde, 60Hz yenileme hızına sahip OLED bir panel kullanılıyor. Dış ekranın mini oyun desteği, canlı ekran desteği ve aramalarda kullanılabileceği belirtiliyor. Nova Flip, ana ekranın üst kısmında 32 megapiksel selfie kamerasına da ev sahipliği yapacak.

Kamera tarafında ise, 50 megapiksel ana kamera ve 2cm süper makro lensli 8 megapiksel ultra geniş açılı kameraya sahip olması beklenen cihaz, 66W hızlı şarj destekli 4400mAh batarya ile gelecek. Ayrıca, 5 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikte firmanın MatePad Pro ve MatePad Air modellerini de duyurması bekleniyor.