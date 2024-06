I. Uluslararası İletişim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Kongresi (ICTADC 2024) büyük ilgi gördü

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen kongre, "Yapay Zekâ ve Kültür Üretimi" temasıyla farklı disiplinleri bir araya getirdi. Dünyaca ünlü dijital kültür ve medya teorisyeni Prof. Dr. Lev Manovich'in baş konuşmacı olarak yer alması, kongrenin en ilgi çeken bölümü oldu.

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde, 29-30 Mayıs 2024 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen I. Uluslararası İletişim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Kongresi (ICTADC 2024), “Yapay Zekâ ve Kültür Üretimi” temasıyla farklı disiplinleri bir araya getirdi.

Kongre Düzenleme Başkanı ve aynı zamanda moderatör Doç. Dr. Begüm Aylin ÖNDER’in açılış konuşmasıyla başlayan kongre ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Biber’in konuşmasıyla devam etti. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ercan Gegez, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Öyle güncel bir kongre ki yapay zekâ konuşmadığımız hiçbir gün yok. Her tarafta değişiklik beklediğimiz, yarın ne olacağını bilmediğimiz kaotik ama bir taraftan da heyecanlı bir ortamdayız. Yeni mesleklerin ortaya çıkacağı, birçoğunun ise ortadan kalkacağı pek çok söylemle karşılaşıyoruz. Bu kongrenin böyle bir dönemde yapılması çok önemli. Eğer bir yapay zekâya böyle bir kongrenin nasıl olması gerektiğini sorsaydık, bundan daha iyisini yapamazdı. Bu kongrenin ardındaki yapay olmayan akla, başta kongreyi düzenleyen Begüm hocamız olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. Ayrıca keynote speakerımız Lev Manovich’e de teşekkürlerimi sunuyorum."

Rektör Gegez’in ardından, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Murat Kırık “Yapay Zekâ ve Medyanın Geleceği” konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Kongre akışının Doç. Dr. Kenan Duman tarafından ilan edilmesinden sonra kongre birbirinden farklı oturumlarla başladı. Kongrede eş zamanlı olarak dijital kültür, yapay zekâ ve popüler kültür, yapay zekânın dijital platform ve popüler kültürde dönüşümü, yapay zekânın sektörel uygulamaları, etik ve gözetim konularındaki etkisi, sosyal medyada yapay zekâ kullanımı ile yalan haber üretimi, dezenformasyon, veri görselleştirme, sürdürülebilirlik, eko eleştiri ve dijital dönüşüm, dijital sanatlar, mimari, sağlık ve sinema odaklı değişimler üzerine en güncel çalışmalar tartışıldı.

Kongrenin en ilgi çeken kısmı, Türkiye saatiyle 20:00’de sanatçı, yazar dijital kültür ve medya teorisyeni Prof. Dr. Lev Manovich’in “Artificial Aesthetics: AI, Aesthetics and Visual Culture” başlıklı konuşmasıydı. Yüksek ilgi gören bu konuşmada, dinleyiciler arasında birçok bilim insanı ve sanatçı yer aldı. Dinleyiciler arasında Jeff Jarvis’in de bulunduğu görüldü.

Kongrenin ikinci gününde, sanatçı ve tasarımcı Bager Akbay “Sanat ve Siberetik” üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından CBS International Business School’dan Prof. Micheal Schwertel “Artificial Intelligence's Role on Modern Journalism, Marketing, Ethics and Culture” başlıklı konuşmasıyla yer aldı. Institute for Serbian Culture’dan Prof. Dr. Nenad Peric ise “Digital Culture and Digital Arts: Sectoral Applications of Artificial Intelligence” başlıklı konuşmasıyla kongrede yer aldı. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör’ün “Digitalization, Cultural Industry and Popular Culture” başlıklı konuşmasının ardından iki panel düzenlendi.

İlk panelde, School of Creative Media Bahrain Polytechnic’ten Dr. Vasileios Paliktzoglou “The Impact of Artificial Intelligence in the Creative Sector: Spotlight on Higher Education” başlıklı konuşmasıyla; Innovation Hive’den Vasiliki Markou "Fitting Culture into the Digital Age: The Role of the EU Funding Programmes" başlıklı konuşmasıyla devam etti.

Türkçe ve İngilizce oturumların olduğu kongrenin ikinci paneli ise Türk iletişim camiasının önemli isimlerini ağırladı. Doç. Dr. Begüm Aylin Önder’in moderatörlüğünde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erkan Saka “Yapay Zekâ Veri Setlerinin Önemi” başlıklı konuşmasıyla; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deniz Yengin “İletişim Teknolojisi ve Geleceği” konuşmasıyla; Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nilgün Tutal “Yapay Zekâ ve Yeniden Kültür Üretimi” başlıklı konuşmasıyla; Myra Ajans Yöneticisi Rauf Kösemen “Bir Zihin Protezi Olarak Yapay Zekâ” başlıklı konuşmasıyla yer aldı. Çok sayıda önemli katılımcıya ev sahipliği yapan bu kongre, Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın kapanış konuşmasıyla başarıyla tamamlandı. Kongre eş başkanı Doç. Dr. Kenan Duman ve Kongre Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Enes Dönmez’in teşekkür konuşmalarıyla program sona erdi.

YouTube üzerinden de canlı olarak yayınlanan kongre kapsamında ayrıca çevrim içi “Çağlar Boyunca Sanat” temasıyla bir sergi düzenlendi. Ulusal ve uluslararası düzeyde görsel alanlarda üretim yapan tasarımcılar ve sanatçıların eserleri yer aldı. Sergi 10 Haziran 2024 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.