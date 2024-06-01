634 yıllık Osmanlı mirası hırsızların hedefi oldu! Kurşunları rulo yapamadan yakayı ele verdiler

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Haziran 2024 13:16 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 13:28 - Güncelleme:

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Bursa’da, Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesi olan 634 yıllık Yıldırım Darüşşifası'nda hırsızlık girişiminde bulunuldu. Kubbesindeki kurşun levhaları çalmak için tırmanan iki şüpheli gece kartallarının radarına takıldı. Şüphelilerden biri havada bir diğeri ise yerde yakalandı.