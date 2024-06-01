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634 yıllık Osmanlı mirası hırsızların hedefi oldu! Kurşunları rulo yapamadan yakayı ele verdiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
634 yıllık Osmanlı mirası hırsızların hedefi oldu! Kurşunları rulo yapamadan yakayı ele verdiler
Osmanlı Mirası, Hırsızlık, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da, Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesi olan 634 yıllık Yıldırım Darüşşifası'nda hırsızlık girişiminde bulunuldu. Kubbesindeki kurşun levhaları çalmak için tırmanan iki şüpheli gece kartallarının radarına takıldı. Şüphelilerden biri havada bir diğeri ise yerde yakalandı.

Bursa'da bulunan Osmanlı miraslarından biri olan 634 yıllık Yıldırım Darişşifası Hastanesi'nden kurşun levha çalmaya kalkıştılar. Önceki gece saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Caddesi’nde meydana geldi. Osmanlı Devleti zamanında Yıldırım Beyazıd tarafından yaptırılan 634 yıllık Yıldırım Darüşşifası’nın kubbesindeki kurşun levhalarını çalmaya çalışan 2 şüpheli şahıs, Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı gece kartalları tarafından fark edildi. Hemen olay yerine destek ekipler gelirken şüphelilerden biri çatıda kıskıvrak yakalanırken diğeri ise ayağı kırık şekilde gece kartallarından 50 metre kaçtıktan sonra yakalandı.

634 yıllık Osmanlı mirası hırsızların hedefi oldu! Kurşunları rulo yapamadan yakayı ele verdiler - 1. Resim

KİLOLARCA AĞIRLIKTA OLAN KURŞUN LEVHALARI RULO YAPACAKLARDI

2 şüpheli yanında getirdikleri nacak ile yaklaşık 200 kilo kurşunu rulo yaparak çalmaya çalıştıkları tespit edildi.

634 yıllık Osmanlı mirası hırsızların hedefi oldu! Kurşunları rulo yapamadan yakayı ele verdiler - 2. Resim

Gece kartalları ile polisler tarafından muhafaza altına alınan kurşunlar Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek muhafaza altına alındı.

634 yıllık Osmanlı mirası hırsızların hedefi oldu! Kurşunları rulo yapamadan yakayı ele verdiler - 3. Resim

ÇALAYIM DERKEN HASTANELİK OLDU

Şüpheli Ahmet Ç. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken Şükrü Can Ş. ise Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Şükrü Can Ş. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

634 yıllık Osmanlı mirası hırsızların hedefi oldu! Kurşunları rulo yapamadan yakayı ele verdiler - 4. Resim

Ayağı kırılan Ahmet Ç.'nin ise ayak bileğinin kırık olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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