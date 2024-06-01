2 Haziran’da yapılacak olan LGS sonuçları 28 Haziran’da açıklanacak

LGS'ye girecek olan öğrencilere kalem ve silgi verilmeyecek

LGS'ye girecek olan öğrencilere kalem ve silgi verilmeyecek

2 Haziran günü gerçekleşecek olan LGS sınavına kısa süre kala öğrenciler sonuçlar ne zaman açıklanacak, hangi gün aramasını yapmaya başladı. 2 oturumdan oluşan sınavda kalem ve silgi verilmezken ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İşte sonuçların açıklanacağı tarih...

Liselere Geçiş Sistemi sınavına saatler kala öğrenciler sonuçların yayınlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Yarın hangi sınav var merak edilirken sınavdan sonra cevap anahtarı ve sorularının duyurulacağı tarih de araştırılıyor. Soruların aynı gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Yarın, LGS sınavı yapılacak. İlk oturum 09.30'da, ikinci oturumun 11.30'da başlarken ilki 75, ikincisi 80 dakika sürecek.

Birincisinde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil olmak üzere toplamda 50 soru sorulurken, ikinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri 40 olmak üzere soru olacak.

BİRİNCİ OTURUM SORU DAĞILIMI

Türkçe 20

TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Yabancı Dil 10

İKİNCİ OTURUM SORU DAĞILIMI 2024