ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik deniz ablukasına ilişkin yeni bir açıklama yaparak operasyonların sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, 13 Nisan’dan bu yana İran limanlarına giriş ve çıkışların engellenmesi kapsamında 58 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 4 geminin ise müdahaleler sonucu “etkisiz hale getirildiği” ifade edildi.

Operasyonların ABD Donanması tarafından yürütüldüğü belirtilirken, hedefin İran limanlarına yönelik hareketlerin kontrol altına alınması olduğu aktarıldı. Müdahalelerin büyük ölçüde Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sularda yoğunlaştığı kaydedildi.

DOĞRUDAN MÜDAHALELER AÇIKLANDI

CENTCOM’un açıklamasında, Umman Denizi ve Umman Körfezi’nde İran bandıralı bazı ticari gemilere yönelik doğrudan müdahaleler de yer aldı. İlk olayda M/T Touska adlı yük gemisinin ablukayı ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğu, gemiye ABD deniz piyadeleri tarafından müdahale edildiği öne sürüldü.

Bir diğer olayda ise M/T Hasna isimli petrol tankerinin hedef alındığı, geminin dümen sisteminin hava unsurlarıyla vurularak devre dışı bırakıldığı iddia edildi.

Son olarak M/T Sea Star III ve M/T Sevda adlı iki tankerin Umman Körfezi’nde İran limanlarına yöneldiği ve müdahale kapsamında etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

ABD tarafı operasyonların “ablukanın ihlal edilmesini önleme” amacı taşıdığını belirtirken, İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama ya da açıklama yapılmadı.

