ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasını 'terör eylemi' olarak niteleyen İran Devrim Muhafızları, ablukanın sürmesi halinde sadece Basra Körfezi’ni değil, Umman Denizi ve Kızıldeniz’i de ticarete tamamen kapatacaklarını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin deniz ablukasının devam etmesi halinde Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Umman Denizi üzerinden ticareti engelleyeceği uyarısında bulundu.

"ATEŞKESİN İHLALİNE HAZIRLIK"

ABD’nin eylemlerinin mevcut ateşkesi geçersiz kılacağı ifade edilirken, açıklamada, "Saldırgan ve terörist ABD, bölgedeki yasa dışı deniz ablukasını sürdürmek ve İran ticari gemileri ve tankerleri için güvensizlik oluşturmak istiyorsa bu eylemi ateşkesin ihlaline bir hazırlık olacaktır. Eğer ABD bölgeye yönelik deniz ablukasını sürdürürse İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz'de hiçbir ihracat ve ithalatın devam etmesine izin vermeyecektir" denildi.

NELER OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" belirtmişti.​​​​​​​

TRUMP'A SENATO ENGELİ

Öte yandan ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, da ABD'nin İran'a saldırılarını "destansı başarısızlık" olarak niteleyerek, bu saldırıların Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını Senato'nun gündemine getireceklerini söyledi.

Schumer, düzenlediği basın toplantısında, Pentagon'un "destansı öfke operasyonu değil, destansı başarısızlık operasyonu" yürüttüğünü açıkladı.

Demokratların Senato'da İran'a saldırıları kısıtlamayı amaçlayan "savaş yetkileri" tasarısına ilişkin oylamayı zorlayacaklarını belirten Schumer, konuyu bu hafta gündeme getireceklerini söyledi.

Schumer, "Eğer Cumhuriyetçiler bunu engellerse, bu savaş sona erene kadar, Kongre görevini yapıp yönetimi sorumlu tutana kadar tekrar tekrar oylama yapacağız." diye konuştu.

