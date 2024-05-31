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LGS'ye girecek olan öğrencilere kalem ve silgi verilmeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS&#039;ye girecek olan öğrencilere kalem ve silgi verilmeyecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Haziran günü gerçekleşecek olan sınava kısa süre kala öğrenciler kalem, silgi ve su verilecek mi sorularına cevap ararken uçlu kalemin yasak olup olmadığı da araştırıldı. İki oturumdan oluşacak olan sınavın sonuçları 28 Haziran'da açıklanırken cevap anahtarının aynı gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sınava girecek olan adayları heyecan sararken uçlu kalem yasak mı merak ediliyorken 09.30'da başlayacak olan ilk oturumdan sonra ikinci oturum başlayacak. Liselere Geçiş Sistemi'nde kalem ve silgi veriliyor mu sorusu öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer aldı. İşte yanınıza almanız gereken belgeler...

İlk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil olarak 50 soru sorulurken, ikinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından 40 soru sorulacak.

Sınavda kalem ve silgi verilmezken öğrencilerden en az 2 adet siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve yumuşak silgi bulundurulması isteniyor.

LGS'ye girecek olan öğrencilere kalem ve silgi verilmeyecek - 1. Resim

LGS'DE UÇLU KALEM YASAK MI?

Sınavda tercihen kurşun kalem kullanılması önerilirken yapılan açıklama da şöyle:

"Öğrenciler sınava gelirken yanlarında, en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır."

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Pazar günü gerçekleşecek olan sınava girecek olan adaylar ve öğretim görevlileri, kişiselleştirilmiş İstanbulkartları ile otobüs, metro gibi araçlardan ücretsiz olarak yararlanacak. Sınav giriş belgesi ve görevliler için görev belgesi göstermek yeterli olurken kişiselleştirilmiş olması gerekiyor.

Sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra geçerli olacak.

LGS'ye girecek olan öğrencilere kalem ve silgi verilmeyecek - 2. Resim

"2 Haziran Pazar günü yapılacak olan ”Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS)” girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri kişiselleştirilmiş 
İstanbulkart ile entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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