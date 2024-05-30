LGS soruları ve cevap anahtarı geçen sene (2023) aynı gün içerisinde yayımlanmıştı

LGS için son uyarılar... 1 milyon öğrenci pazar günü sınava girecek

LGS için son uyarılar... 1 milyon öğrenci pazar günü sınava girecek

2024 yılında LGS'ye girecek öğrenciler sorular ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır merak ediyor. 2 Haziran günü gerçekleştirilecek olan sınava kısa süre kala kaç saat sürecek araştırıldı. Birinci oturumun 09.30'da, ikinci oturumun 11.30'da başladığı sınava dair bilgiler.

2 Haziran günü yapılacak olan sınava girecek olan adaylar cevap anahtarı ne zaman açıklanacak araştırmakta. Liselere Geçiş Sistemi sınavına giriş için fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri gerekiyor.

2023 yılında cevap anahtarı sınavın yapıldığı gün içerisinde yayımlanmıştı. Bu sene de aynı gün içerisinde yayımlanması bekleniyorken henüz bir açıklama gelmedi.

İlk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil olmak üzere toplamda 50 soru sorulurken, ikinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplamda 40 soru sorulacak.

Birinci oturum 75 dakika, 2. oturum ise 80 dakika sürecek. Sınava girecek olan öğrenciler fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmalıdır.

Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanırken meb.gov. tr sitesinden yayınlanacak.

LGS 1. OTURUM SORU DAĞILIMI 2024