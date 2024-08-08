Instagram'a yeni özellik: Öne çıkarılanlar ayrı bir sayfada görüntülenecek
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Instagram kullanıcılarına sunacağı yeni özelliği test ediyor. Hesap sahiplerinin takipçilerine göstermek istediği özel video ve fotoğrafları sergileyebileceği yeni bir sekmeyi profil kısmına eklemek için çalışmalara başladı.
Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan popüler sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıcıları için yeni özelliği test ediyor.
Instagram sızıntılarıyla meşhur Alessandro Paluzzi paylaştığı yeni gönderide, Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni profil sekmesinin ilk görüntülerini paylaştı.
Hesap sahiplerinin artık profil kısımlarında yeni bir sekme ekleyebileceği özellik test ediliyor. Fotoğraf ve videoların yeni eklenecek seçenekle ayrı bir sekmede gözükecek.
Hesap sahiplerinin profillerine sabitleme seçeneği yerine öne çıkarmak istediği fotoğraf ve videoları ayrı sekmede göstererek karışıklığın önüne geçmeyi planlıyor.
Yeni güncellemenin ne zaman kullanıma sunacağı belirtilmedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi