Instagram'a yeni özellik: Öne çıkarılanlar ayrı bir sayfada görüntülenecek

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Ağustos 2024 17:31 - Güncelleme: 8 Ağustos 2024 17:33 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

Instagram kullanıcılarına sunacağı yeni özelliği test ediyor. Hesap sahiplerinin takipçilerine göstermek istediği özel video ve fotoğrafları sergileyebileceği yeni bir sekmeyi profil kısmına eklemek için çalışmalara başladı.