Instagram'ın yeni özelliği ilk kez görüntülendi! Snapchat’in tıpa tıp aynısı

Instagram, Snapchat'te gördüğümüz bir özelliği kendi platformunda sunmaya hazırlanıyor. Instagram’ın bu özelliği, "Friend Map" olarak adlandırılacak ve Snapchat'in özelliğine oldukça benzer görünüyor.

Meta'nın sözcüsü Christine Pai, bu özelliğin şu anda belirli bir kullanıcı grubu ile test edildiğini doğruladı. Şu an için bu testin hangi bölgede veya ülkede yapıldığına dair bir bilgi verilmedi. Özellik ilk olarak Şubat ayında tespit edildi, ancak o dönemde hakkında çok az bilgi bulunuyordu.

Şu anki haliyle Instagram’ın Friend Map özelliği, konumunuzu ve metin/video güncellemelerinizi sadece karşılıklı takipçilerinizle veya Yakın Arkadaşlar listenizle paylaşmanıza olanak tanıyor. Konumunuzu ve güncellemelerinizi herkese açık yapma seçeneği şu anda mevcut değil.

HARİTA ÖZELLİĞİ YENİ DEĞİL

Instagram, on yıldan fazla bir süre önce, paylaşımlarınızı bir harita üzerinde gösteren bir özellik sunmuştu. Ancak bu harita özelliği özeldi ve paylaşılabilir değildi. Bu özellik pek kullanılmadığı için Instagram, haritayı kaldırmıştı.

Şu an için Instagram’ın Friend Map özelliğinin herkese sunulup sunulmayacağı belli değil. Genellikle Meta, platforma getireceği yeni özellikleri uzun bir süre test eder ve hatasız bir şekilde herkesin kullanımına açmaya çalışır.

Snapchat'in Snap Maps özelliği, diğer Snapchat kullanıcılarına haritada görünmenizi sağlıyor ve konumunuzu ve Snaps’lerinizi gizlilik ayarlarınıza göre paylaşabilirsiniz.