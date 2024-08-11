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Instagram'dan sonra sırada Telegram mı var? BTK'nın çağrıları cevapsız kaldı

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Instagram&#039;dan sonra sırada Telegram mı var? BTK&#039;nın çağrıları cevapsız kaldı

Gündem Haberleri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 'katalog suçlar' kapsamına giren içeriklerle ilgili Telegram'a bini aşkın uyarıda bulunduğu ancak hiçbirine cevap almadığı iddia edildi. Instagram'ın ardından kurallara uymadığı için bir kapatma da Telegram'a gelebilir.

WhatsApp ve Snapchat gibi Türkiye'de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram, adeta bir suç bataklığına dönüştü. İddialara göre burada açılan kanallar aracılığıyla uyuşturucu satışı yapılıyor, fuhuş, kumar ve pedofili videoları ticareti de serbestçe dönüyor.

BİNİ AŞKIN BİLDİRİM CEVAPSIZ KALDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Instagram konusunda yaşanan sürecin bir benzerini Telegram için de uygulayabileceği iddia edildi. Sabah'ın haberine göre; BTK bu mesajlaşma kanallarının kapatılması için Telegram'ın İngiltere'deki merkezine bini aşkın bildirimde bulundu ancak hiçbirine cevap alamadı.

Türkiye'de herhangi bir temsilcisi bulunmayan Telegram'ın kısa süre içerisinde bu kanallar hakkında önlem almaması halinde Instagram gibi kapatılmasının gündeme gelebileceği ifade edildi.

Instagram'dan sonra sırada Telegram mı var? BTK'nın çağrıları cevapsız kaldı - 1. Resim

AÇIK AÇIK UYUŞTURUCU TEMİN EDİYORLAR

Telegram'da açılan bazı kanallarda vatandaşların uyuşturucu temin ettiği belirlenirken, 'Uyuşturucu Tacirleri' adlı bir kanalda 19 bine yakın abone olduğu görüldü. Bu tür suç unsuru teşkil eden kanalların yöneticilerinin yeni üye kabullerini para karşılığı ya da referansla yaptıkları belirtilirken, kanallarda her türden uyuşturucunun para karşılığı satıldığı görülüyor.

Referansı olanlara elden teslim ve elden ödeme imkânı sunulurken, referansı olmayanlar için ise kapıya kadar kargolama imkânı tanınıyor. Onların ödemeleri de IBAN'dan ya da coin olarak tahsil ediliyor. 

Bu tür kanallara abone olanların ve kanal yöneticilerinin bilgisini BTK ile ya da Emniyet birimleri ile paylaşmayan Telegram'ın suça aracılık ettiği ifade edildi.

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