Türkiye-Meta anlaşması neleri kapsıyor? İnstagram bu maddelere uyacak

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Ağustos 2024 23:37 - Güncelleme: 11 Ağustos 2024 00:18 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos'ta erişim engeli getirilen sosyal medya uygulaması Instagram 8 günün ardından yeniden erişime açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın sahibi olan Meta'nın Türkiye ile ortak bir çalışma yapma sözü vermesi üzerine uygulamanın tekrar erişime açıldığını bildirdi. Türkiye ile Meta arasındaki anlaşmanın detayları ise dikkat çekti.