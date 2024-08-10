Türkiye-Meta anlaşması neleri kapsıyor? İnstagram bu maddelere uyacak
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos'ta erişim engeli getirilen sosyal medya uygulaması Instagram 8 günün ardından yeniden erişime açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın sahibi olan Meta'nın Türkiye ile ortak bir çalışma yapma sözü vermesi üzerine uygulamanın tekrar erişime açıldığını bildirdi. Türkiye ile Meta arasındaki anlaşmanın detayları ise dikkat çekti.
TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL | SEZER DOĞRU- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engelinin saat 21:30 itibari ile kaldırıldığını açıkladı.
Bakan Uraoğlu, katalog suçlar çerçevesinde erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram'a ilişkin değerlendirmede bulundu.
Uraoğlu, Meta yetkilileri ‘şartlarımızı kabul ettiler’ diyerek Instagram ile anlaşma yapıldığını ve mutabakat yapıldığını vurguladı?
META İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ ANLAŞMANIN ŞARTLARI NE?
İşte Instagram’ın kabul ettiği şartlar:
-Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında, katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacak.
-Türkiye'nin hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasa ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili müdahale gerçekleşecek.
-Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacak.
-Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altına alınacak.
-Uyarı yapılmadan kapatılan hesaplar tekrar erişime açılacak.
-PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütü propagandaları Instagram'da yapılamayacak.
-Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olan gönderiler Instagram'da kaldırılacak.
-Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile en hızlı şekilde iletişime geçecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi