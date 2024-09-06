iPhone 16 Pro serisi 256GB depolama ile geliyor! 128GB seçeneği kalkıyor

Apple, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde 256GB depolama alanını minimum seviyeye çekerek, 128GB başlangıç depolama seçeneğini kaldırmayı planlıyor. Bu değişiklik, özellikle iPhone severlerin dikkatini çekecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

TrendForce'un haberine göre, iPhone 16 Pro serisinde 128GB yerine minimum 256GB depolama seçeneği sunulacak. Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğüiPhone 15 Pro Max modelinde de benzer bir strateji izlemiş ve başlangıç depolamasını 256GB’a yükseltmişti. Şimdi bu stratejinin daha küçük ekranlı iPhone 16 Pro modeline de taşınacağı belirtiliyor.

Halihazırda iPhone 15 Pro 128GB depolama ile 999 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Ancak, iPhone 15 Pro Max 256GB ile 1.199 dolar fiyatıyla karşımıza çıkıyor. iPhone 16 Pro’nun da bu fiyatlandırma politikasını sürdüreceği ve 128GB depolama seçeneğinin tamamen kaldırılacağı tahmin ediliyor.

İPHONE 16'DA NELER YENİ?

iPhone 16 serisinin büyük ekranlarla gelmesi bekleniyor. iPhone 16 Pro’nun ekranı 6.27 inç boyutuna, iPhone 16 Pro Max’in ise 6.86 inç boyutuna çıkacak. Bu ekranlar, iPhone 15 Pro modellerinin 6.1 inç ve 6.7 inç ekranlarından daha büyük olacak. Bu sayede, cihazlarda daha fazla iç bileşen için yer açılacak.

iPhone 16 Pro serisinde, yüksek maliyetli tetraprizma periskop lens bulunacak. Bu özellik, geçtiğimiz yıl yalnızca iPhone 15 Pro Max modeline özeldi. Ancak, bu yıl Pro modeli de bu ileri teknolojiyi sunarak fotoğraf kalitesini artırmayı hedefliyor.

256GB DEPOLAMA, ARTAN İHTİYAÇLARA CEVAP VERİYOR

Günümüzde kullanıcılar, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekiyor, büyük boyutlu oyunlar ve müzikler indiriyor. Bu nedenle, daha yüksek depolama kapasitesi talebi sürekli artıyor. 256GB depolama, Apple’ın kullanıcılarına daha fazla alan sunarak artan taleplere cevap vereceğini gösteriyor.

İPHONE 16 LANSMAN TARİHİ NE ZAMAN?

Apple, yeni iPhone 16 serisini 9 Eylül Pazartesi günü düzenleyeceği “It's Glowtime” etkinliği ile tanıtacak. Etkinlikte, yeni Siri arayüzü ve Apple Intelligence ile ilgili yenilikler de duyurulacak.