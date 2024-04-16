iPhone iMessage uygulamasında kritik güvenlik açığı tespit edildi!

Kripto para cüzdanı Trust Wallet kullanıcıları uyardı. Söz konusu zafiyetin Apple tarafından güncelleme ile giderilene kadar iMessage uygulamasının kapatılmasını istedi.

iPhone kullanıcılarının sıklıkla kullandığı iMessage uygulamasında yeni bir güvenlik zafiyetinin olduğu keşfedildi. Kripto cüzdan uygulaması olan Trust Wallet, iOS cihazlar üzerinden cüzdanlarını kontrol eden kullanıcıları için uyarılarda bulundu.

IMESSAGE UYGULAMASINI KAPATIN

Kripto para dünyasının popüler uygulaması olan Trust Wallet, X hesabında yaptığı paylaşımla iPhone kullanıcılarının iMessage uygulamasını devre dışı bırakmalarını istedi.

Dark Web'de iMessage uygulamasını hedef alan yüksek riskli bir açık keşfedildi. Kullanıcılar herhangi bir bağlantıya tıklamadan iPhone'unuza sızabileceği belirtilirken, kullandığınız her an risk altında olunacağı belirtildi.

iMessage'ı devre dışı bırakmak için aşağıdaki yöntemi uygulayabilirsiniz:

Ayarlar -> Mesajlar -> Seçeneğine gidin ve iMessage'ı kapatın.

Trust Wallet, yaptığı açıklamada iMessage'in sıfır gün güvenlik açığını kullandığını iddia eden bilgisayar korsanlarının 2 milyon Dolar istediğini açıkladı. Trust Wallet kripto para kullanıcılarının cüzdanlarını korumak için bu bilgileri halka açık bir şekilde yayınladığını ve kullanıcılarının dikkatli olmasını önerdi.

Geçtiğimiz gün Google Play Store'da üç uygulamada XploitSPY virüsünü keşfedilmişti. Bu uygulamalar girdiğiniz web sitelerinde gördüğünüz reklamlardan telefonunuza virüs bulaştırıyor ve bilgilerinize erişebiliyordu. iMessage'da keşfedilen bu açık tıpkı XploitSPY virüsünde kullanılan tekniğin aynısı olması oldukça muhtemel.

Google Play Store bu konu hakkında hemen önlem almış bu virüsü telefonunuza yükleyen uygulamaları mağazasından kaldırmıştı. Apple'ın konu hakkında herhangi bir açıklaması bulunmamakta.