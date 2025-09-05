KAAN'da seri üretim öncesi kritik aşama! Yeni prototipler hazır

Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN'ın bir sonraki iki prototipinden ilki, sistem entegrasyon sürecine girdi. İlk uçuşun ise 2026 baharında yapılması planlanıyor.

MONTAJ ÇALIŞMALARI İLERİ SAFHADA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yetkilileri, iki prototipin yapısal montajının büyük ölçüde tamamlandığını ve Ankara'daki nihai montaj hattında entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, yer testleri için ayrı bir aracın da üretimde olduğu bildirildi.

2026'DA YOĞUN TEST PROGRAMI BAŞLAYACAK

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada iki prototipin Nisan ve Mayıs 2026'da uçacağını belirtti. Demiroğlu, bu uçuşların KAAN için "yoğun test sürecinin başlangıcı" olacağını vurguladı.

DAHA GELİŞMİŞ PROTOTİPLER GELİYOR

2024'te havalanan P0 prototipinden farklı olarak yeni uçakların daha gelişmiş görev sistemlerine sahip olması bekleniyor. Bu sayede prototipler, operasyonel uçaklara daha yakın bir yapıda olacak. Toplamda altı prototipin uçuş testlerinde görev alacağı açıklandı.

YENİ MONTAJ HATTI DEVREDE

Kaan prototipleri, TUSAŞ'ın yeni tamamlanan montaj hattında üretiliyor. Burada 14 metrelik kanat ve gövde orta bölümü gibi büyük parçaların montajı yapılıyor. Bu hat, Türkiye'nin en iddialı savunma projelerinden biri olan KAAN'ın seri üretimine zemin hazırlıyor.

İLK TESLİMATLAR 2029'DA

Şirket yetkilileri, ilk etapta 148 adet KAAN uçağına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Ancak bu sayının, Endonezya ile imzalanan 48 uçaklık anlaşmayı içerip içermediği henüz netleşmedi. Türk Hava Kuvvetleri'nin ise ilk 20 uçağı 2029'da teslim alması planlanıyor. İlk partinin kademeli olarak operasyonel kapasitesinin artırılacağı ifade edildi.

ALTINCI NESİL UÇAK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

TAI Genel Müdürü Demiroğlu, şirketin altıncı nesil savaş uçağı için de araştırmalara başladığını duyurdu. Demiroğlu, "İlk olmayabiliriz ama öncü olacağız." diyerek Türkiye’nin havacılık alanındaki iddiasını yineledi.