Kaspersky, TÜBİSAD üyesi oldu: Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı ağlayacak

Kaspersky, Türkiye'nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri sivil toplum kuruluşlarından biri olan Bilişim Sanayicileri Derneği'ne (TÜBİSAD) üye oldu.

TÜBİSAD, bilişim sektöründe kamusal temsiliyet sağlamak, sektörler arası iletişimi kolaylaştırmak ve üyeleri arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla çeşitli raporlar ve görüşler sunan bir platform olarak tanınıyor. Ayrıca dernek, dijital kapsama alanını genişletme, teknoloji eğitimi sağlama ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği gibi projelere liderlik ediyor.

Kaspersky, TÜBİSAD'ın Küreselleşme ve Halkla İlişkiler Çalışma Gruplarında aktif bir rol almayı planlıyor. Bu çerçevede, Türkiye'deki bilgi, teknoloji ve iletişim sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen şirket, siber güvenlik konusunda farkındalık oluşturmak, mevzuat önerilerinde bulunmak ve sektörel girişimleri desteklemek üzere çalışmalara katılacak.

HEDEF GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAK

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, bu üyeliğin Kaspersky'nin Türkiye'deki BT sektöründeki varlığını güçlendireceğini ve pazardaki diğer paydaşlarla işbirliğini artıracağını belirtti. Özar, Kaspersky'nin yenilikçi çözümlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine daha fazla katkıda bulunmayı amaçladığını vurguladı.

TÜBİSAD, Kaspersky'yi aralarına katmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu üyeliğin Türkiye'deki BT sektörünün hızlı ve etkili bir şekilde gelişmesine yeni fırsatlar sunacağını belirtti.