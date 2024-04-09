Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Kaspersky VPN, AV-TEST tarafından "Onaylı" sertifika ile ödüllendirdi

Kaspersky VPN, AV-TEST tarafından "Onaylı" sertifika ile ödüllendirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kaspersky VPN, AV-TEST tarafından &quot;Onaylı&quot; sertifika ile ödüllendirdi

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bağımsız test kuruluşu AV-TEST tarafından yapılan değerlendirme Kaspersky VPN'i "Onaylı" sertifika ile ödüllendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya gören AV-TEST her yıl VPN'lerin genel ürün performanslarını değerlendirmek için çok sayıda test gerçekleştiriyor. Odaklanılan temel kriterler arasında bağlantı kararlılığı, performans seviyesi, şifreleme protokollerinin sağlamlığı ve kullanıcıların anonimliğini korumadaki etkinliği yer alıyor.

Test sonuçlarına göre Kaspersky VPN, bağlantı kararlılığı ve performans desteğini geliştirdi. 2022'deki benzer test sonuçlarıyla karşılaştırıldığında yükleme hızı yüzde 355 gibi bir oranda artarken, denizaşırı bağlantılar için gecikme süresi yüzde 3 azaldı. 

İlgili Haberler

Yerel bağlantılarda gecikme yüzde 24 azalırken, yükleme hızı yüzde 23, indirme hızı yüzde 32 oranında iyileşti. AV-TEST, Kaspersky VPN'i test ederken, VPN olmadan elde edilen referans değerlere yakın performans sergileyerek güçlü akış ve torrent özellikleri sunduğu için seçti.

Kaspersky VPN, AV-TEST tarafından "Onaylı" sertifika ile ödüllendirdi - 1. Resim

KASPERSKY VPN 83 ÜLKE VE 102 SUNUCU ALTERNATİFİ SUNUYOR

Kaspersky VPN, kullanıcılara bağlantı için dünya çapında 83 ülke ve 102 sunucu alternatifi sunuyor. Double VPN özelliği, kişisel veriler için gelişmiş gizlilik seviyesine ek olarak kesintisiz bir dijital deneyim sağlıyor. AV-TEST, özellikler açısından DNS ve IP sızıntısı önleme özelliklerinin yanı sıra güvenilir Kill Switch özelliğine de vurgu yapıyor. Tüm bu özellikler Windows, Mac, iOS ve Android cihazlarda hassas kullanıcı verilerinin gizlilik seviyesini güçlendiriyor. Double VPN özelliği Windows ve Mac cihazlarında kullanılabiliyor.

İlgili Haberler

Kaspersky VPN, 2023'te açık kaynaklı bir protokol olan WireGuard desteğini ekledi. Bu destek, kullanıcılara bireysel ihtiyaçlarına en uygun protokolü seçme özgürlüğü tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, VPN'lerin modern kullanıcılar için değerli kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlayan temel araçlar haline geldiğini belirterek, "Amacımız kullanıcılarımız için en iyi VPN'i sunmak. Tüketicilerin hız ve performansa büyük önem verdiğini biliyoruz. Bu yüzden sorunsuz bir deneyim için birçok yatırım yapıyoruz. Teknolojilerimizin mükemmelliğinin, Kaspersky VPN'i lider bir çözüm olarak onaylayan AV-TEST gibi saygın test kuruluşları tarafından tanınmasından gurur duyuyoruz. Sonuçlar, gelişimimizin doğru yolda olduğunu doğruluyor." ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
Okan Buruk Galatasaray'ın Süper Kupa'da neden gol attıklarını ilk kez açıkladı: "Protestoyu ben mi yapıyorum?"İsrail'den tarihe geçen istihbarat zaafı! Yapay zeka destekli katliam makinesi Lavender'in beyni ifşa oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bilim insanlarından korkutan araştırma: 'Sonsuz kimyasallar' içme suyunda! - Teknoloji'Sonsuz kimyasallar' içme suyunda!'Higgs bozonu'na ismini veren Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs öldü - Teknoloji'Higgs bozonu'na ismini veren Nobel ödüllü fizikçi öldüBayraktar AKINCI'dan rekor irtifa! Gök Vatan'da 50 bin saat - TeknolojiGök Vatan'da 50 bin saat!Alman dergiden Togg'a "dört dörtlük" övgüsü: Türklerin prestij aracı - TeknolojiAlman dergiden Togg'a "dört dörtlük" övgüsü!Google Cloud Next 2024 etkinliğinde neler duyuruldu? - TeknolojiHerkes kod yazabilir! Google Cloud Next 2024'te neler var?Google, veri merkezleri için ilk Arm tabanlı işlemcisini duyurdu! - TeknolojiGoogle ilk Arm tabanlı işlemcisini duyurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...