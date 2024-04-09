Kaspersky VPN, AV-TEST tarafından "Onaylı" sertifika ile ödüllendirdi

Bağımsız test kuruluşu AV-TEST tarafından yapılan değerlendirme Kaspersky VPN'i "Onaylı" sertifika ile ödüllendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya gören AV-TEST her yıl VPN'lerin genel ürün performanslarını değerlendirmek için çok sayıda test gerçekleştiriyor. Odaklanılan temel kriterler arasında bağlantı kararlılığı, performans seviyesi, şifreleme protokollerinin sağlamlığı ve kullanıcıların anonimliğini korumadaki etkinliği yer alıyor.

Test sonuçlarına göre Kaspersky VPN, bağlantı kararlılığı ve performans desteğini geliştirdi. 2022'deki benzer test sonuçlarıyla karşılaştırıldığında yükleme hızı yüzde 355 gibi bir oranda artarken, denizaşırı bağlantılar için gecikme süresi yüzde 3 azaldı.

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Yerel bağlantılarda gecikme yüzde 24 azalırken, yükleme hızı yüzde 23, indirme hızı yüzde 32 oranında iyileşti. AV-TEST, Kaspersky VPN'i test ederken, VPN olmadan elde edilen referans değerlere yakın performans sergileyerek güçlü akış ve torrent özellikleri sunduğu için seçti.

KASPERSKY VPN 83 ÜLKE VE 102 SUNUCU ALTERNATİFİ SUNUYOR

Kaspersky VPN, kullanıcılara bağlantı için dünya çapında 83 ülke ve 102 sunucu alternatifi sunuyor. Double VPN özelliği, kişisel veriler için gelişmiş gizlilik seviyesine ek olarak kesintisiz bir dijital deneyim sağlıyor. AV-TEST, özellikler açısından DNS ve IP sızıntısı önleme özelliklerinin yanı sıra güvenilir Kill Switch özelliğine de vurgu yapıyor. Tüm bu özellikler Windows, Mac, iOS ve Android cihazlarda hassas kullanıcı verilerinin gizlilik seviyesini güçlendiriyor. Double VPN özelliği Windows ve Mac cihazlarında kullanılabiliyor.

Kaspersky VPN, 2023'te açık kaynaklı bir protokol olan WireGuard desteğini ekledi. Bu destek, kullanıcılara bireysel ihtiyaçlarına en uygun protokolü seçme özgürlüğü tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, VPN'lerin modern kullanıcılar için değerli kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlayan temel araçlar haline geldiğini belirterek, "Amacımız kullanıcılarımız için en iyi VPN'i sunmak. Tüketicilerin hız ve performansa büyük önem verdiğini biliyoruz. Bu yüzden sorunsuz bir deneyim için birçok yatırım yapıyoruz. Teknolojilerimizin mükemmelliğinin, Kaspersky VPN'i lider bir çözüm olarak onaylayan AV-TEST gibi saygın test kuruluşları tarafından tanınmasından gurur duyuyoruz. Sonuçlar, gelişimimizin doğru yolda olduğunu doğruluyor." ifadelerini kullandı.