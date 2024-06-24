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Haberler > Teknoloji > Kimsenin hatırlamadığı ama çok ihtiyaç duyulan özellik Samsung telefonlara geliyor!

Kimsenin hatırlamadığı ama çok ihtiyaç duyulan özellik Samsung telefonlara geliyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kimsenin hatırlamadığı ama çok ihtiyaç duyulan özellik Samsung telefonlara geliyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsung telefonlar, dünyadaki en fazla özellik sunan akıllı telefonlar arasında yer alıyor ve gizlilik ve güvenlik için çeşitli önlemlerle birlikte geliyor.

Bu özellikler arasında Otomatik Engelleyici, Samsung Pass, Güvenli Klasör ve Özel Paylaşım yer alıyor. Ancak, One UI arayüzünde eksikliği hissedilen basit bir güvenlik özelliği, One UI 7.0 güncellemesiyle birlikte gelebilir.

Uygulama Kilidi özelliği, şu anda Samsung'un akıllı telefonlar ve tabletler için sunduğu One UI arayüzünde bulunmuyor. Ancak Güney Koreli firma, bu eksikliği One UI 7.0 güncellemesiyle birlikte gelen Uygulama Kilidi özelliğiyle giderebilir. 

Kimsenin hatırlamadığı ama çok ihtiyaç duyulan özellik Samsung telefonlara geliyor! - 1. Resim

Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, Ayarlar uygulamasının Gelişmiş Özellikler bölümünde, İkili Messenger özelliğinin altında yer alan yeni bir Uygulama Kilidi seçeneği bulunuyor. Şu anda, Ayarlar > Gelişmiş Özellikler yolunu takip ettiğinizde (en azından One UI 6.1 çalıştıran cihazlarda), İkili Messenger'ın altında listelenen herhangi bir özellik göremeyebilirsiniz.

Kimsenin hatırlamadığı ama çok ihtiyaç duyulan özellik Samsung telefonlara geliyor! - 2. Resim

UYGULAMA KİLİDİ NE İŞE YARAR?

Uygulama Kilidi, adından da anlaşılacağı gibi, belirli uygulamaları bir PIN, parola veya parmak izi ile kilitleyerek yalnızca yetkili kişilerin erişmesine izin veriyor. Sammobile'in haberine göre bu özellik, özellikle bankacılık uygulamaları, sosyal medya uygulamaları veya fotoğraf galerisi gibi hassas verilerinize erişilmesini engellemek istediğinizde faydalı olabilir.

Samsung, henüz One UI 7.0 güncellemesinin veya bu güncellemeyle birlikte gelecek yeni özelliklerin duyurusunu yapmadı. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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