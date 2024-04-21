M3 Mac Mini bekleyenler için kötü haber!

Apple, M4 işlemcili yeni cihazlarına odaklanmak için M3 Mac Mini cihazını atlayacak gibi görünüyor.

MacRumors'un aktardığı bilgilere göre, Apple'ın Mac Mini cihazlarını M3 çipleriyle yenilenmeyeceği iddia edildi. Apple Mac Mini'yi en son Ocak 2023'te M2 ve M2 Pro çipleriyle güncellemiş ve kullanıcılar yeni M3 çiplerinin duyurulmasıyla heyecanlanmışlardı.

Apple'ın M4 ve M4 Pro çipli yeni Mac mini modellerini "2024 sonu ile 2025 başı arasında" piyasaya sürmeyi planladığı ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise, yeni Mac Mini'lerin yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceği ve M3 çipleriyle güçlenmiş yeni Mac masaüstü cihazlarının M3 neslini atlayacağı tahmin ediliyor. M4 çip serisi ile güçlendirilecek Mac Mini, M2 serisine sahip olan modellerine kıyasla önemli bir işlemci performans artışı kazanacaklar. M4 çiplerin yapay zeka görevleri için daha hızlı bir Neural Engine'e sahip olacağı iddia ediliyor.