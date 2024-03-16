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Haberler > Teknoloji > Mars’ta ‘gizlenmiş’ yanardağ keşfedildi! Yaşam belirtileri olabilir

Mars’ta ‘gizlenmiş’ yanardağ keşfedildi! Yaşam belirtileri olabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mars’ta ‘gizlenmiş’ yanardağ keşfedildi! Yaşam belirtileri olabilir
Mars, Yanardağ, Bilim, Haber

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bilim insanları, Mars'ta ‘gizlenmiş’ devasa yanardağ keşfetti. Uzmanlar 50 yıldır fark edilmeyen bu yanardağın, yaşam belirtileri barındırıyor olabileceğini açıkladı.

Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen 55. Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda bilim insanları, Mars'ta devasa bir yanardağ keşfettiklerini açıkladı.

50 YILDIR GİZLİ KALMIŞ

Bilim insanları, buranın, 50 yılı aşkın süredir Mars'ta yanardağ olduğu fark edilemediğinden "gizli kaldığını" belirtti.

Yanardağın, yaklaşık 450 kilometre genişliğinde ve 9 bin 22 metre yüksekliğinde olduğunu söyleyen bilim insanları, yanardağın Mars'ın ekvatoruna yakın Tharsis volkanik bölgesinin doğu kısmında yer aldığını bildirdi.

YAŞAM BELİRTİLERİ ARAMAK İÇİN ÖNEMLİ

Bilim insanları, yanardağın tabanına yakın yerde buzul tabakası kalıntıları tespit ettiklerini ve bu durumun uzayda yaşam belirtileri aramak için bu yanardağı önemli bir yere taşıdığını aktardı.

NASA Ames Araştırma Merkezine bağlı SETI Enstitüsü ve Mars Enstitüsünden gezegen bilimci ve çalışmanın başyazarı Dr. Pascal Lee, yaptığı açıklamada, "Geçen yıl bir buzul kalıntısı bulduğumuz bölgenin jeolojisini inceliyorduk ki devasa ve derinden aşınmış bir volkanın içinde olduğumuzu fark ettik" ifadesini kullandı.

Öte yandan, çalışmada, ABD Uzay ve Havacılık Ajansının (NASA) "Mariner 9", "Viking 1 ve 2", Mars Global Surveyor, Mars Odyssey ve Mars Reconnaissance Orbiter misyonlarının yanı sıra Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Mars Express misyonundan elde edilen verilerin kullanıldığı belirtildi.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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