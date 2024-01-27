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    • Mars'ta heyecanlandıran keşif! ABD'nin gönderdiği uzay aracı antik göl buldu

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars yörüngesindeki uyduları ve yüzeyde araştırma yapan Perseverance keşif aracı, Mars’ta antik bir gölün varlığını doğruladı. ‘Jerezo Krateri’ adı verilen ve dev bir havzayı dolduran eski gölün 45 kilometre genişliğe sahip olduğu bildirildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Mars&#039;ta heyecanlandıran keşif! ABD&#039;nin gönderdiği uzay aracı antik göl buldu
    Nasa, Mars, Kızıl Gezegen, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    NASA'nın internet sitesindeki habere göre, robotik gezicinin bulguları, bilim insanlarının Mars'ın bazı yerlerinin bir zamanlar suyla kaplı olduğunu ve mikrobiyal yaşamı barındırmış olabileceğine ilişkin yaklaşımlarını doğruluyor.

    NASA, Kızıl Gezegen'deki 60'tan fazla aday bölgeyi dikkatle inceleyen görev ekibi ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının önerileri çerçevesinde, 49 kilometre boyutunda olan ve barındırdığı deltalardan dolayı Jezero Kraterini Perseverance'ın iniş alanı olarak belirledi.

    Jezero, 5 yıllık kapsamlı bir çalışmanın ardından seçildi. Bilim insanları, yıllardır bölgenin uzun geçmişte suyla dolu olduğunu ve antik bir nehre ev sahipliği yaptığını belirtiyor.

    MİKROBİYAL YAŞAM İHTİMALİ

    Perseverance'ın verileri, 3,5 milyar yıldan fazla bir süre önce nehir kanallarının krater duvarının üzerinden taşarak göl oluşturduğuna işaret ediyor.
    Bilim insanlarının suyun çevredeki kil minerallerini krater gölüne taşıdığına dair kanıtlar keşfettiği belirtilirken, bu dönemde Jezero'da mikrobiyal yaşamın olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

    45 KİLOMETRE GENİŞLİĞE SAHİP

    Bölgenin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini inceleyecek bilim insanları, geçmiş yaşamın izlerini keşfetmek için Mars kaya ve toprağından örnekler toplayacak.

    Jezero Krateri 45 kilometre genişliğinde olup Mars ekvatorunun kuzeyindeki "Isidis Planitia" adı verilen düz bir ovanın batısında yer alıyor.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    NasaMarsKızıl Gezegen
    Haberler > Teknoloji > Mars'ta heyecanlandıran keşif! ABD'nin gönderdiği uzay aracı antik göl buldu
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