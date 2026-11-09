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Teknoloji

Microsoft, 30 yıllık özelliği yeniliyor: Windows 95'ten beri aynı tasarıma sahip

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Microsoft, 30 yıllık özelliği yeniliyor: Windows 95'ten beri aynı tasarıma sahip
Başlık ResmiMicrosoft, 30 yıllık özelliği yeniliyor: Windows 95ten beri aynı tasarıma sahip

Microsoft, Windows 95’ten beri neredeyse aynı arayüzle çalışan 30 yıllık Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni yenilemeye hazırlanıyor.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Microsoft’un GitHub’da yayımladığı WinUI 3 tabanlı Kayıt Defteri Düzenleyicisi (Registry Editor), Windows’un gerçek kayıt defterini okuyup düzenleyebiliyor. Şirket, uygulamanın deneysel Reactor altyapısını göstermek için hazırlanan bir geliştirici örneği olduğunu açıkladı.

Windows Latest, Microsoft’un açık kaynak kod deposunda bulunan uygulamayı derleyip Windows 11’de çalıştırdı. Görüntülerin yayımlanmasının ardından aracın Windows 11’e gelecek bir Regedit güncellemesi olduğu öne sürüldü. Microsoft yöneticileri Scott Hanselman ve Marcus Ash, uygulamanın geliştiricilere yönelik bir örnek olduğunu doğruladı.

Microsoft, 30 yıllık özelliği yeniliyor: Windows 95ten beri aynı tasarıma sahip
Başlık ResmiMicrosoft, 30 yıllık özelliği yeniliyor: Windows 95ten beri aynı tasarıma sahip

WINDOWS 95’TEN TANIDIK İKİ PANELLİ DÜZEN KORUNUYOR

Örnek uygulama, kayıt defteri anahtarlarını solda, seçilen anahtara ait değerleri sağda gösteriyor. Windows 95 döneminden tanıdık bu düzen, WinUI 3 bileşenleriyle yeniden oluşturulmuş.

Daha geniş menüler, güncellenen adres çubuğu ve masaüstü duvar kağıdının renklerini pencereye yansıtan Mica arka planı, örneği klasik Regedit’ten ayıran ayrıntılar arasında.

Microsoft, 30 yıllık özelliği yeniliyor: Windows 95ten beri aynı tasarıma sahip
Başlık ResmiMicrosoft, 30 yıllık özelliği yeniliyor: Windows 95ten beri aynı tasarıma sahip

Uygulama kayıt defterinde arama yapabiliyor, anahtar oluşturabiliyor, bunları yeniden adlandırabiliyor ve silebiliyor. Bazı işlevler ise eksik. Sık kullanılanlar uygulama kapatıldığında kayboluyor, içe ve dışa aktarma işlemleri panoyla sınırlı ve izinler menüsü henüz çalışmıyor.

Microsoft, 30 yıllık özelliği yeniliyor: Windows 95ten beri aynı tasarıma sahip
Başlık ResmiMicrosoft, 30 yıllık özelliği yeniliyor: Windows 95ten beri aynı tasarıma sahip

REGEDİT’İN YENİLENMESİ İÇİN TAKVİM AÇIKLANMADI

Microsoft, 21 Ekim’deki geliştirici blogunda Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni, C# ile yerel WinUI uygulamaları oluşturmaya yarayan deneysel Microsoft.UI.Reactor altyapısının örneklerinden biri olarak anmıştı.

Şirket içi kaynaklara göre klasik Regedit’in yenilenmesi, Windows K2 çalışmaları kapsamında değerlendirilen başlıklar arasında. Bu olası yenileme için bir yayın takvimi paylaşılmadı.

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